        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı | Dış Haberler

        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Kabul edilebilir bir liderin seçilmesinin ardından biz ve müttefiklerimiz, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacağız" dedi. Trump, paylaşımını kendi siyasi sloganına atıfta bulunarak, "İran'ın harika bir geleceği olacak. İran'ı Yeniden Harika Yapın (MIGA)" sözleriyle tamamladı

        Giriş: 06.03.2026 - 17:06
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacağını bildirdi.

        DHA'da yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'a yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran ile olası bir diplomasi masasının tek şartına dikkat çekerek, “İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak” ifadelerini kullandı.

        Koşulsuz teslimiyetin ve yeni bir yönetimin belirlenmesinin ardından İran'ın yeniden inşa edileceğini aktaran Trump, “Bundan ve harika, kabul edilebilir bir liderin (veya liderlerin) seçilmesinden sonra, biz ve birçok harika, cesur müttefikimiz ve ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden döndürmek, ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için durmaksızın çalışacağız” açıklamasında bulundu.

        Trump, paylaşımını kendi siyasi sloganına atıfta bulunarak, “İran'ın harika bir geleceği olacak. İran'ı Yeniden Harika Yapın (MIGA)” sözleriyle tamamladı.

        Eyüpsultan'da dron destekli 'kaynak' denetimi

        Eyüpsultan'da ofset taralı alanı ihlal ederek trafikte 'kaynak' yaptığı belirlenen sürücüler dron destekli denetimle tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 5 sürücüye para cezası uygulandı. (DHA)

