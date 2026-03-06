Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde | Dış Haberler

        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine düzenlenen saldırıların yedinci gününde konuştu. Pezeşkiyan, "Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde, arabuluculuğun hedefi ateşi başlatanlar olmalı. Onlara cevabımız açık: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06.03.2026 - 14:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların yedinci gününde açıklamalarda bulundu.

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde. Ancak ülkemizin onurunu ve otoritesini savunmakta en ufak bir tereddütümüz yok." dedi.

        "Arabuluculuğun hedefi ateşi başlatanlar olmalı" diyen Pezeşkiyan, "Onlara cevabımız açık: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız." ifadelerini kullandı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün! Haberi Görüntüle

        "DİPLOMASİ YOLUYLA SAVAŞTAN KAÇINMAYA ÇALIŞTIK"

        Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı." ifadelerini kullanmıştı.

        İran Cumhurbaşkanı, komşu bölgedeki liderlere hitap ederek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy'de inşaat çalışmasında boru patladı: Sular apartman boyunu aştı

        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir inşaat alanındaki çalışma sırasında İSKİ'ye ait ana isale hattı patladı. Borudan fışkıran metrelerce yükseklikteki su, çevredeki apartmanların boyunu aşarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası