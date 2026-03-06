İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların yedinci gününde açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde. Ancak ülkemizin onurunu ve otoritesini savunmakta en ufak bir tereddütümüz yok." dedi.

"Arabuluculuğun hedefi ateşi başlatanlar olmalı" diyen Pezeşkiyan, "Onlara cevabımız açık: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız." ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİ YOLUYLA SAVAŞTAN KAÇINMAYA ÇALIŞTIK"

Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı." ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı, komşu bölgedeki liderlere hitap ederek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.