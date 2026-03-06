Burcu Güneş'ten Ceza'ya sitem: Koynumuzda yılan beslemişiz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Güneş, Emre Altuğ'un 'Efsane' albümünün lansman gecesinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güneş, hem kariyeri hem de rap dünyasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emre Altuğ ile dostluğunun yıllar öncesine dayandığını söyleyen Burcu Güneş, "Emre çok değerli bir dostum. Eski yıllarda aynı şirketten çıktık, birbirimize hep destek olduk. Aynı mahallede oturduk, ailesini tanıdım. İzmir'den İstanbul'a ilk geldiğimde gözümü açtığımda tanıdığım ilk sanatçı dostlarımdan biridir. Çok vefalıdır, yolumuz hiç ayrılmadı" dedi.

"MESLEĞİMLE VARIM"

Yeni projeleri hakkında da konuşan Güneş, "Ben hiç ara vermeden sürekli üretiyorum. Sadece çok magazinsel değilim, ortada görünmüyorum. Bir şey yaptığımda çok öne çıkmıyor olabilir ama mesleğimle varım. Şu anda birçok projeyi aynı anda yürütüyorum. Yakında hem albüm hem de single çalışmalarım olacak" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ÇOK HIZLI TÜKETİLİYOR"

Burcu Güneş, Melike Şahin'in "Türkiye'de şarkıcılara verilen değer azaldı" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine dijital çağın müzik alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi. Güneş, "Eskiden şarkıların introsu bir buçuk dakika olurdu. Şimdi insanlar 20-30 saniyede sıkılabiliyor. Dijital çağda her şey çok hızlı tüketiliyor. Bu yüzden bazı değerler unutulmuş gibi. Ama özlenen sanatçıların bayrağı hiçbir zaman yere düşmez" diye konuştu.

Türkiye'de rap müziğin yükselişiyle ilgili de konuşan Burcu Güneş, "Türkiye'de evrilmedi, dünyada evrildi. Rap müzik zaten dünyada vardı, bize biraz geç geldi. Ama artık içeriklerde argo ve sert sözler çok fazla. Bir süre dinlersiniz, eğlenirsiniz ama sonra sıkılırsınız" ifadelerini kullandı.

"CEZA'YI İLK BENİM ŞARKIM DUYURDU"

2004 yılında rapçi Ceza ile birlikte seslendirdiği 'Sahilden' isimli şarkısına değinen Burcu Güneş, kendisinin Türkiye'deki ilk rap düetlerinden birine imza attığını söyledi. Güneş, "Türkiye'de ilk rap düetini yapan kişilerden biri sayılırım. 'Sahilden' şarkımda Ceza'ya yer verdim ve o dönem çok duyuldu. Bu işe öncülük ettiğim için gurur duyuyorum" dedi.

Burcu Güneş ve Ceza

"ÜNLÜ OLMASINA BİZ VESİLE OLDUK"

Güneş, daha sonra Ceza'nın, "Bana albüm çıkmadan önce şarkıyı dinletmediler keşke okumasaydım" şeklindeki sözlerini de hatırlatarak rapçiye sitem etti. Şarkıcı, ünlü rapçi için, "Ben 'Onu ünlü yaptım' demeyi sevmem ama biz vesile olduk. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRLERİYLE KAVGA EDİYORLAR"

Yeni nesil rapçilerle ilgili eleştirilerde bulunan Burcu Güneş, "Eskiden rapçiler birbirlerine daha saygılıydı. Şimdi birbirleriyle kavga ediyorlar, magazinlere düşüyorlar. Eskiden 'Biz sokak çocuklarıyız' diyenler şimdi birbirleriyle dalga geçiyor" diye konuştu.

Mustafa Sandal hakkında yapılan eleştirilere yönelik de konuşan şarkıcı, "Bir rapçinin Mustafa Sandal'a 'Zamanı geçmiş' demesi doğru değil. Girip dijital platformlara bakın, hâlâ milyonlarca dinleyicisi var. Hâlâ çok güçlü bir sanatçı" diyerek meslektaşına destek verdi.

"NORM ENDER DÜETİ KABUL ETMEDİ"

Rapçi Norm Ender ile bir anısını da paylaşan Burcu Güneş, "Norm Ender ile düet yapmak istemiştim ama kabul etmedi. Daha sonra Ebru Gündeş ile düet yaptı. Sanırım bu onların kendi stratejileri" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Müzik sektöründe ahlaklı kalmanın zor olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Güneş, kendi duruşundan taviz vermediğini söyledi. "İzmir'den İstanbul'a gelirken Allah'a dua ettim; özümden ve saflığımdan taviz vermeyeceğim bir yol olsun diye. Çok şükür bugün hâlâ aynı yerdeyim. Bu bir seçim, ben böyle bir yol seçtim" dedi.

Norm Ender

"DEMET AKALIN BENİMLE RAKİP OLABİLECEK BİR SEVİYEDE DEĞİL"

Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, Akalın için "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Kendisini hiçbir alanımda görmüyorum. Ne sanat olarak ne emek olarak ne duruş ne de kalite açısından kendime yakın görmüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın