ABD müfettişleri: İlk bulgulara göre İran'daki okul saldırısının sorumlusu ABD

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı ilk gün, İran'ın Minab kentinde bir kız çocuğu ilkokulunun vurulması ve onlarca çocuğun hayatını kaybetmesi; devletleri olmasa da dünya kamuoyunu şok etti.

Yaşanan facianın sorumlusunun kim olduğuna yanıt, ABD ordu müfettişlerinden geldi. Müfettişlerin soruşturmasına göre ilk bulgular, saldırıyı ABD'nin gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Haberi aktaran Reuters, soruşturma hakkında daha fazla ayrıntı belirleyemediklerini bildirdi. Bu ayrıntılar arasında, geçici değerlendirmeye hangi kanıtların katkıda bulunduğu, ne tür mühimmat kullanıldığı ve sorumluların kimler olduğu yer alıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun olayı soruşturduğunu doğruladı: "Bunu soruşturuyoruz. Elbette biz asla sivil hedefleri hedef almayız. Ancak bunu inceliyor ve soruşturuyoruz."

İsimsiz kalmak koşuluyla konuşan yetkililer, ABD'nin sorumluluğunu ortadan kaldıracak ve olayda başka bir sorumlu tarafı işaret edecek yeni kanıtların ortaya çıkma olasılığını da belirtiyor.

Soruşturmanın ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray'dan inkar: Asıl onlar sivilleri hedef alıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio gazetecilere, ABD'nin kasıtlı olarak bir okulu hedef almayacağını söyledi.İsrail ve ABD güçleri şimdiye kadar İran'daki saldırılarını hem coğrafi olarak hem de hedef türüne göre bölüşmüşlerdi.

İsrail, İran'ın batısındaki füze fırlatma rampalarını vururken, ABD güneydeki askeri hedeflerin yanı sıra deniz hedeflerini de vuruyordu.

Bir okulu, hastaneyi veya başka bir sivil yapıyı kasten vurmak, uluslararası insani hukuk uyarınca savaş suçu olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin bu saldırıda rol oynadığı doğrulanırsa bu saldırı, ABD'nin Orta Doğu'daki on yıllardır süren çatışmalarında sivil kayıpların yaşandığı en kötü vakalar arasında yer alacak.