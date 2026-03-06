Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İlker Ayrık ile Şevket Çoruh, Türkiye'ye döndü

        İlker Ayrık ile Şevket Çoruh, Türkiye'ye döndü

        Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, Türkiye'ye döndüklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 10:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'ye döndüler

        ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş Dubai'ye de sıçramıştı. İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de düşmüştü.

        Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.

        İlker Ayrık, yaptığı yeni açıklamada Türkiye'ye döndüklerini duyurdu. Ayrık, "Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 4 Mart 2026 (İran'ın Savaş Stratejisi Ne Anlatıyor?)

        Savaşın 5. günü: ateş çemberi büyüyor. İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı. Füze Türk Hava Sahasına nasıl yöneldi? İran füzesi rotasından mı saptı? İran ABD'ye ne zarar verdi? ABD doğrudan kara savaşına girer mi? ABD ordusu İran'a girer mi? İran saldırılara ne kadar dayanabilir? İran'ın savaş strate...
        #şevket çoruh
        #İlker Ayrık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor