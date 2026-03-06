Adalet Bakanı Akın Gürlek, medya temsilcileri ile iftar programında gündemdeki konulara dair soruları yanıtladı. Konuşmasında, "İmralı statü sorunu" sorusuna yanıt veren Gürlek, "Orada Yüce Meclisimiz ne tür düzenleme yapacak bilmiyoruz. Statü sorunu ile ilgili ben de basından takip ediyorum. Onu bi... Daha Fazla Göster

Adalet Bakanı Akın Gürlek, medya temsilcileri ile iftar programında gündemdeki konulara dair soruları yanıtladı. Konuşmasında, "İmralı statü sorunu" sorusuna yanıt veren Gürlek, "Orada Yüce Meclisimiz ne tür düzenleme yapacak bilmiyoruz. Statü sorunu ile ilgili ben de basından takip ediyorum. Onu bilmiyorum yani. Artık o Meclis'in takdiri. Biz sadece şu an heyetlerin İmralı'ya gitmesine izin veriyoruz. Adalet ve kanun olarak onu şey yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Pazartesi başlayacak İBB davasında makul süre ile ilgili soruya da yanıt veren Gürlek, "Yargılama mahkemenin kontrolünde. Ben onu bilmiyorum ne zaman bitirir ama o tip davalarda makul süre yok. O ağır cezalardaki makul süre yok. Şimdi 406 sanık var bildiğim kadarıyla. Tabi uygulama şöyle oluyor ama bu mahkemeye sadece tek bir heyet bakacak. Yani bu heyetin başka bir dosyası yok. Alanında uzman, vakıf arkadaşlardan oluşuyor. Bu tamamen mahkemenin, heyetin, heyet başkanının kendi kontrolünde yürüteceği bir yöntem." dedi Daha Az Göster