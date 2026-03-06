Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Semiha Deniz'in katili olan eşi Emrah Deniz'in kan donduran ifadesi çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!

        İstanbul'da, dün öğle saatlerinde okulun önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi 34 yaşındaki Emrah Deniz tarafından öldürülen 33 yaşındaki Semiha Deniz cinayetiyle ilgili katilin ifadesi ortaya çıktı. Deniz, çocuğunu görmeye gittiğini belirterek, "Silahı korkutmak için kafasına doğrulttum. Silahı iteklerken, kurma kolu çekiliymiş unutmuşum, bir anda patladı" dedi. Katil zanlısının daha önce uyuşturucudan 15 ay cezaevinde yattığı öğrenildi

        Giriş: 06.03.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kan donduran kadın cinayeti, dün Fatih Kocamustafapaşa’da bir ortaokulun önünde meydana geldi. Semiha Deniz (33) ile boşanma aşamasında olduğu Emrah Deniz (34) arasında tartışma çıktı.

        BAŞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Deniz, yanında taşıdığı silahla genç kadının başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Semiha Deniz'in, 14 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Emrah Deniz ise cinayetin ardından olay yerinden kaçtı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonucu Semiha Deniz’i katleden Emrah Deniz, Fatih’te düzenlenen operasyonla yakalandı.

        DURUŞMADAN ÇIKIP CİNAYETİ İŞLEDİ

        Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada yakalanan katil zanlısı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Emrah Deniz, cinayetin işlendiği gün Çağlayan Adliyesi’nde görülen “uzaklaştırma kararını ihlal” ve “tehdit” gerekçeleriyle açılan duruşmaya katıldı.

        SİLAHI ALIP OLAY YERİNE GİTTİ

        İddialara göre duruşma çıkışında kayınbiraderiyle de tartıştı. Bu tartışmanın ardından babasının evine giderek 10 yıl önce bir kurye iş yerinde çalışırken satın aldığı ruhsatsız silahı yanına alıp olay yerine gitti.

        "SİLAHI KAFASINA DAYADIM, PATLADI"

        Katil zanlısı cinayetle ilgili polise verdiği ifadesinde, çocuklarını görmek amacıyla okulun önüne gittiğini iddia ederek, tesadüfen karşılaştığı Semiha Deniz ile tartıştığını belirtti.

        "KURMA KOLU ÇEKİLİYMİŞ, UNUTMUŞUM"

        Tartışma sonrası ise o anları şöyle anlattı: "Sinirlenerek cep telefonuyla çekmesini engellemeye çalıştım. Korkutmak için üzerimde bulunan silahı çıkardım, kafasına doğru doğrulttum. Silahın kurma kolunun çekili olduğunu unutmuştum. Kafasına doğru iteklerken bir anda patladı."

        15 AY CEZAEVİNDE YATMIŞ

        Katil zanlısı olaydan sonra motosikletle kaçtığını belirtti. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının uyuşturucu madde kullanmaktan 15 ay cezaevinde yattığı öğrenildi. Emrah Deniz, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, medya temsilcileri ile iftar programında gündemdeki konulara dair soruları yanıtladı. Konuşmasında, "İmralı statü sorunu" sorusuna yanıt veren Gürlek, "Orada Yüce Meclisimiz ne tür düzenleme yapacak bilmiyoruz. Statü sorunu ile ilgili ben de basından takip ediyorum. Onu bi...
        #Semiha Deniz
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor