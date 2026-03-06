İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
İstanbul'da, dün öğle saatlerinde okulun önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi 34 yaşındaki Emrah Deniz tarafından öldürülen 33 yaşındaki Semiha Deniz cinayetiyle ilgili katilin ifadesi ortaya çıktı. Deniz, çocuğunu görmeye gittiğini belirterek, "Silahı korkutmak için kafasına doğrulttum. Silahı iteklerken, kurma kolu çekiliymiş unutmuşum, bir anda patladı" dedi. Katil zanlısının daha önce uyuşturucudan 15 ay cezaevinde yattığı öğrenildi
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kan donduran kadın cinayeti, dün Fatih Kocamustafapaşa’da bir ortaokulun önünde meydana geldi. Semiha Deniz (33) ile boşanma aşamasında olduğu Emrah Deniz (34) arasında tartışma çıktı.
BAŞINDAN VURULDU, OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Deniz, yanında taşıdığı silahla genç kadının başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Semiha Deniz'in, 14 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Emrah Deniz ise cinayetin ardından olay yerinden kaçtı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonucu Semiha Deniz’i katleden Emrah Deniz, Fatih’te düzenlenen operasyonla yakalandı.
DURUŞMADAN ÇIKIP CİNAYETİ İŞLEDİ
Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada yakalanan katil zanlısı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Emrah Deniz, cinayetin işlendiği gün Çağlayan Adliyesi’nde görülen “uzaklaştırma kararını ihlal” ve “tehdit” gerekçeleriyle açılan duruşmaya katıldı.
SİLAHI ALIP OLAY YERİNE GİTTİ
İddialara göre duruşma çıkışında kayınbiraderiyle de tartıştı. Bu tartışmanın ardından babasının evine giderek 10 yıl önce bir kurye iş yerinde çalışırken satın aldığı ruhsatsız silahı yanına alıp olay yerine gitti.
"SİLAHI KAFASINA DAYADIM, PATLADI"
Katil zanlısı cinayetle ilgili polise verdiği ifadesinde, çocuklarını görmek amacıyla okulun önüne gittiğini iddia ederek, tesadüfen karşılaştığı Semiha Deniz ile tartıştığını belirtti.
"KURMA KOLU ÇEKİLİYMİŞ, UNUTMUŞUM"
Tartışma sonrası ise o anları şöyle anlattı: "Sinirlenerek cep telefonuyla çekmesini engellemeye çalıştım. Korkutmak için üzerimde bulunan silahı çıkardım, kafasına doğru doğrulttum. Silahın kurma kolunun çekili olduğunu unutmuştum. Kafasına doğru iteklerken bir anda patladı."
15 AY CEZAEVİNDE YATMIŞ
Katil zanlısı olaydan sonra motosikletle kaçtığını belirtti. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının uyuşturucu madde kullanmaktan 15 ay cezaevinde yattığı öğrenildi. Emrah Deniz, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.