Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.927,94 %-1,15
        DOLAR 44,0748 %0,11
        EURO 51,0390 %-0,12
        GRAM ALTIN 7.216,52 %0,49
        FAİZ 37,98 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 117,65 %1,35
        BITCOIN 70.290,00 %-1,20
        GBP/TRY 58,7944 %-0,16
        EUR/USD 1,1568 %-0,35
        BRENT 88,65 %3,79
        ÇEYREK ALTIN 11.799,01 %0,49
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fatura 14.5 milyar dolar artabilir - İş-Yaşam Haberleri

        Eşel mobilin maliyeti 190 milyar liraya çıkabilir

        Savaş nedeniyle artan petrol fiyatları hep böyle kalırsa artışın Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 14.5 milyar dolar olabilir. Akaryakıtta eşel mobil sistemi uygulanacağı için bu artış vatandaşa daha az yansıyacak. Maliye 2026'da petrol ve doğalgazdan 656 milyar lira gelir elde etmeyi planlıyordu. İlk iki aylık gerçekleşmeleri devre dışı bırakırsak kalan 10 ayda 557 milyar liralık gelir hedefinin akaryakıt ve LPG'den elde edilmesi planlanan 250 milyar lirasının yüzde 75'i yani yaklaşık 190 milyar liralık bir ÖTV kaybı gerçekleşebilir.

        Giriş: 06.03.2026 - 14:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir

        Savaş tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de enerji fiyatları nedeniyle olumsuz etkiliyor. Net bir enerji ithalatçısı olan Türkiye 2026 Orta Vadeli Program'da (OVP) petrol fiyatının bu yıl ortalama 65 milyar dolar ve enerji ithalatının da 63 milyar dolar olacağını tahmin ediyordu. Ancak savaş tüm dengeleri değiştirdi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından birisi olan dünyada petrol fiyatının düşük olacağına dair tahminler gibi OVP'deki bu tahmin de şimdi çok fazla aşıldı. Şu anda fiyat 85 dolara çıkmış durumda. Biz fiyatı bundan önce bir kaç gün seyrettiği 80 dolar olarak alsak bile bu yükselişin (eğer fiyat düşmez ise) Türkiye'ye maliyetinin 14,5 milyar dolar artışla 177,5 milyar dolara çıkabileceği kolaylıkla hesaplanabiliyor.

        REKLAM

        ESKİ DOST İMDADA YETİŞTİ

        Enerji fiyatlarındaki artışla vatandaş tabi iki akaryakıt fiyatları ile yüz yüze geliyor. Enflasyonla mücadele içinde olan Türkiye'de kur ve akaryakıttaki artış enflasyonun resmen kaldıracı oluyor. Kurda artışa mahal vermemek için Merkez Bankası ilk günden önlemlerini aldı ve bunun nimetlerini de gördük. Bu önlemin rezervlerin 10 milyar dolar kadar erimesiyle hayata geçtiği hesaplanıyor.

        Akaryakıtta ise eski bir yöntem imdada yetişti. Buna göre artan fiyatların yüzde 75'ini devlet ÖTV'den karşılayacak. Yüzde 25'i pompaya yansıyacak. Buna eşel mobil sistemi deniliyor. Bir önceki uygulamada tüm artış eşel mobil sistemi ile devlet tarafından karşılanıyordu.

        10 AYLIK HEDEF 557 MİLYAR LİRA

        Şimdi uzun sözün kısası, akaryakıtta eşel mobil sistemi uygulanacağı için bu artış vatandaşa daha az yansıyacak. Peki ne kadar? Rakamlara bakalım. Maliye 2026'da petrol ve doğalgazdan 656 milyar lira gelir elde etmeyi planlıyordu. İlk iki aylık gerçekleşmeleri devre dışı bırakırsak kalan 10 ayda 557 milyar liralık gelir hedefi demek bu. Bu gelir benzin, motorin, LPG ve doğalgazdan elde ediliyor. Hesabı doğru yapmamız için doğalgazı devre dışı bırakmamız gerekiyor. 557 milyarın yüzde 65'i doğalgazdan elde ediliyor. Geriye kaldı yüzde 45, yani akaryakıt ve LPG'den elde edilmesi planlanan 250 milyar lira. Bunun da yüzde 75'i, yaklaşık 190 milyar lira ediyor. Final rakamımıza ulaştık. Eğer petrol böyle kalırsa bugünkü bütçe hedefinden 190 milyar liralık bir ÖTV kaybı gerçekleşebilir.

        Diğer sorun doğalgaz. Edindiğimiz bilgiler Türkiye'nin doğalgaz fiyatlarını 3 ay sabitlediği yönünde. 3 ay sonra da zaten yaz geldiği için işletmeler hariç doğalgaz fiyatlarındaki artışın devlete ve vatandaşa kısa süreli etkisinin olması beklenmiyor. Tabi savaş uzar maliyetler aynı kalırsa tabii ki fatura her iki taraf için de kabarabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!

        İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da, dün öğle saatlerinde okulun önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Deniz tarafından öldürülen 30 yaşındaki Semiha Deniz cinayetiyle ilgili katilin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan kısa bir süre sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Deniz, çocu...
        #enerji
        #petrol
        #pomba fiyatı
        #eşel mobil
        #İran ABD savaşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası