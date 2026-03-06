Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı

Daily Mail'in haberine göre, ABD-İsrail saldırılarında konutunda hedef alınarak öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik operasyonda "Mavi Serçe" adı verilen gelişmiş füze sistemi kullanıldı.

Gazetenin iddiasına göre, Hamaney'e yönelik operasyon yalnızca bir hava saldırısı değil, uzun süredir devam eden istihbarat, siber operasyon ve askeri aldatma planlarıyla dolu. Bu kapsamda edinilen yeni bilgilerin, Hamaney'in konutundan çıkmayacak kadar kendini güvende hissetmesinin nedenini açıkladığı belirtildi.

'ALDATMA' OPERASYONU

İddiaya göre İsrail ordusu, İran ve Hamaney'e yönelik saldırıdan saatler önce İran istihbaratının dikkatini dağıtmak için ordunun hafta sonu rutinine geçtiği izlenimini yaratacak adımlar attı. İsrail Savunma Kuvvetleri kaynaklarına göre saldırının gerçekleştiği gün, üst düzey İsrailli generaller Tel Aviv'de bulunan merkezi askeri karargahtan ayrılarak ailelerinin yanına gittiklerine dair görüntü verdi.

İsrailli yetkililerin bunu bilerek İran istihbaratını 'aldatmak' için yaptığı, bunun da operasyonun bir parçası olduğu ifade edildi. Daha İsrailli yetkililerin kılık değiştirerek evlerinden çıktığı iddia edildi.

'MAVİ SERÇE' İDDİASI

Ardından İsrail savaş uçakları, saldırıya geçti. Daily Mail'in İsrailli kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, son teknoloji ürünü savaş uçaklarından 'Mavi Serçe' adı verilen gelişmiş füze sistemi ateşlendi. Ve bu saldırıda en az 30 füze Tahran'ın merkezinde bulunan ve Hamaney'in yaşadığı yerleşkeyi de hedef aldı.

İsrail'de üretilen ve 1240 mil menzile sahip olan Mavi Serçe füzeleri, yaklaşık 1,9 ton ağırlığında ve başlangıçta hava savunma sistemlerini test etmek için üretilmişti.

Ancak 2013'teki üretimlerinden bu yana, yüksek hızları nedeniyle havadan karaya füze olarak kullanılmak üzere uyarlanmıştı.