Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı | Dış Haberler

        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı

        İran dini lideri Hamaney, 28 Şubat sabahı ABD-İsrail saldırılarında öldürüldü. Hamaney suikastına ilişkin detaylar yavaş yavaş belli olurken, Daily Mail'in haberine göre İsrail, operasyonda son teknoloji ürünü savaş uçaklarından 'Mavi Serçe' adı verilen gelişmiş füze sistemini de kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 14:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Daily Mail'in haberine göre, ABD-İsrail saldırılarında konutunda hedef alınarak öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik operasyonda "Mavi Serçe" adı verilen gelişmiş füze sistemi kullanıldı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün! Haberi Görüntüle

        Gazetenin iddiasına göre, Hamaney'e yönelik operasyon yalnızca bir hava saldırısı değil, uzun süredir devam eden istihbarat, siber operasyon ve askeri aldatma planlarıyla dolu. Bu kapsamda edinilen yeni bilgilerin, Hamaney'in konutundan çıkmayacak kadar kendini güvende hissetmesinin nedenini açıkladığı belirtildi.

        'ALDATMA' OPERASYONU

        İddiaya göre İsrail ordusu, İran ve Hamaney'e yönelik saldırıdan saatler önce İran istihbaratının dikkatini dağıtmak için ordunun hafta sonu rutinine geçtiği izlenimini yaratacak adımlar attı. İsrail Savunma Kuvvetleri kaynaklarına göre saldırının gerçekleştiği gün, üst düzey İsrailli generaller Tel Aviv'de bulunan merkezi askeri karargahtan ayrılarak ailelerinin yanına gittiklerine dair görüntü verdi.

        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde Haberi Görüntüle
        REKLAM

        İsrailli yetkililerin bunu bilerek İran istihbaratını 'aldatmak' için yaptığı, bunun da operasyonun bir parçası olduğu ifade edildi. Daha İsrailli yetkililerin kılık değiştirerek evlerinden çıktığı iddia edildi.

        'MAVİ SERÇE' İDDİASI

        Ardından İsrail savaş uçakları, saldırıya geçti. Daily Mail'in İsrailli kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, son teknoloji ürünü savaş uçaklarından 'Mavi Serçe' adı verilen gelişmiş füze sistemi ateşlendi. Ve bu saldırıda en az 30 füze Tahran'ın merkezinde bulunan ve Hamaney'in yaşadığı yerleşkeyi de hedef aldı.

        İsrail'de üretilen ve 1240 mil menzile sahip olan Mavi Serçe füzeleri, yaklaşık 1,9 ton ağırlığında ve başlangıçta hava savunma sistemlerini test etmek için üretilmişti.

        Ancak 2013'teki üretimlerinden bu yana, yüksek hızları nedeniyle havadan karaya füze olarak kullanılmak üzere uyarlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da okulda dehşet: Çocuğuna kartopu atan öğrenciyi koridorda darp etti

        Van'ın Edremit ilçesinde bir veli, çocuğuna kartopu attığı iddia edilen 8 yaşındaki öğrenciyi okul koridorunda darp etti. Küçük çocukların gözü önünde yaşanan şiddet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası