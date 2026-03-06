Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine kayyum atandı

        Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine kayyum atandı

        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.03.2026 - 20:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Muzaffer Yıldırım hakkında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım'ın ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen 6 şirkete Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

        MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

        Bebek Oteli'nin sahibi ve yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına, kaynağının suç gelirlerine dayandığı gerekçesiyle el konulmuştu. Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 5 Mart 2026 (İran Savaşı Bitirmek Mi İstiyor?)

        Savaşın 6. gününde neler yaşandı? Beyrut'a saldırılar sürüyor mu? ABD din savaşı olarak mı görüyor? İran savaşı bitirmek mi istiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu