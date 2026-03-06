Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Muzaffer Yıldırım hakkında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım'ın ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen 6 şirkete Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Bebek Oteli'nin sahibi ve yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına, kaynağının suç gelirlerine dayandığı gerekçesiyle el konulmuştu. Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.