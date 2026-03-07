Canlı
        SON DAKİKA: Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı | Adana'da korkunç olay | Son dakika haberleri

        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!

        Adana'da, ailevi nedenlerle tartıştığı eşi 48 yaşındaki Nesrin Aladağ'ı iple boğan 53 yaşındaki Naim Aladağ ifadesinde, "O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Aladağ, tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:37
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Adana'da olay, 5 Mart günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi.

        İşçi emeklisi Naim Aladağ (53) ile 3 çocuğunun annesi ev kadını Nesrin Aladağ (48) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

        DARP EDİP İPLE BOĞDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Naim Aladağ, Nesrin Aladağ'ı önce darp etti ardından iple boğdu. Aladağ daha sonra polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Otopsisi tamamlanan Nesrin Aladağ'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

        "HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

        Naim Aladağ emniyette verdiği ifadede, "Bir süredir ailevi nedenlerden dolayı tartışıyorduk. O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Naim Aladağ, adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Aladağ, tutuklandı.

