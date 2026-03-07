Adana'da olay, 5 Mart günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi.

İşçi emeklisi Naim Aladağ (53) ile 3 çocuğunun annesi ev kadını Nesrin Aladağ (48) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

DARP EDİP İPLE BOĞDU

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Naim Aladağ, Nesrin Aladağ'ı önce darp etti ardından iple boğdu. Aladağ daha sonra polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Otopsisi tamamlanan Nesrin Aladağ'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Naim Aladağ emniyette verdiği ifadede, "Bir süredir ailevi nedenlerden dolayı tartışıyorduk. O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Naim Aladağ, adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Aladağ, tutuklandı.