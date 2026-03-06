Murat Dalkılıç: Bandajlar çıktı
Üst üste geçirdiği burun ameliyatlarıyla gündem olan Murat Dalkılıç, son operasyonunun ardından bandajlarını çıkardı
Daha önce burnundan 12 kez ameliyat geçiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta bir kez daha ameliyat masasına yatmıştı. Dalkılıç, burnundaki bandajların çıktığını duyurdu.
Operasyonun ardından bandajsız haliyle ilk kez kamera karşısına geçen şarkıcı, "Bandajlar çıktı. Anlamayanlar için İspanyolca yazmış şair: Şampiyonlar hesap yapmaz, yaşamaya devam eder" ifadelerini kullandı.
"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYORDU"
Dalkılıç, yaşadığı bu süreci daha önceki açıklamalarında şu sözlerle özetlemişti: Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım.