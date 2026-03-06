Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Murat Dalkılıç: Bandajlar çıktı - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç: Bandajlar çıktı

        Üst üste geçirdiği burun ameliyatlarıyla gündem olan Murat Dalkılıç, son operasyonunun ardından bandajlarını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 21:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandajlar çıktı

        Daha önce burnundan 12 kez ameliyat geçiren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 3 Mart'ta bir kez daha ameliyat masasına yatmıştı. Dalkılıç, burnundaki bandajların çıktığını duyurdu.

        Operasyonun ardından bandajsız haliyle ilk kez kamera karşısına geçen şarkıcı, "Bandajlar çıktı. Anlamayanlar için İspanyolca yazmış şair: Şampiyonlar hesap yapmaz, yaşamaya devam eder" ifadelerini kullandı.

        "BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYORDU"

        Dalkılıç, yaşadığı bu süreci daha önceki açıklamalarında şu sözlerle özetlemişti: Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaptıramadığı 12 dişi için doktor icraya verdi evine ve aracına haciz geldi

        Kayseri'de 12 implant diş yaptırmak için özel bir klinikteki diş hekimi Y.D. ile anlaşan N.E. isimli kadın, ilk dişinde yaşadığı sorun nedeniyle geri kalan dişlerini başka hastanede yaptırdı. Diş hekimi tarafından başlatılan ilamsız icra takibi sonucunda N.E.'nin ev ve aracına haciz geldi. Tüketicil...
        #Murat Dalkılıç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu