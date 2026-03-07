Canlı
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı: Meşru hedef haline gelirsiniz

        İran'dan Avrupa'ya gözdağı: Meşru hedef haline gelirsiniz

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, Avrupa ülkelerine uyarı yaptıklarını ve İran'a yönelik saldırılara dahil olan ülkelerin "meşru hedef haline gelecekleri" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 02:01
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı

        Fransız televizyon kanalı France 24'e açıklamalarda bulunan Tahtrevançi, Tahran yönetiminin Avrupa ülkelerini "İran'a yönelik bu saldırı savaşının bir parçası olmamak için dikkatli olmaları" için uyardığını belirtti.

        Tahtrevançi, "Herhangi bir ülke, İran'a yönelik saldırıda ABD ve İsrail'in yanında yer alırsa, onlar da İran'ın karşı saldırısı için meşru hedef haline gelecektir." ifadesini kullandı.

        "AMERİKALILARA GÜVENMİYORUZ"

        İranlı yetkililerin ABD ile iyi niyet çerçevesinde müzakereler yürüttüğünü ifade eden Tahtrevançi, "Cenevre'de yapılan son tur görüşmeler başarılıydı." değerlendirmesinde bulundu.

        Tahtrevançi, müzakerelerdeki olumlu havaya rağmen, 28 Şubat günü ABD ve İsrail'in İran'a karşı bir saldırılar başlattığını kaydederek, "Amerikalılara güvenmiyoruz, çünkü ABD yönetimi bize ihanet etti. Sadece bize değil, diplomasiye de ihanet etti." dedi.

        İran'ın kendisini savunduğunu söyleyen Tahtrevançi, "Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaş bize dayatıldı ve biz de yapabildiğimiz en iyi şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Halkımızı savunma sorumluluğumuz var." şeklinde konuştu.

        Tahtrevançi, bölgedeki askeri hareketlilik konusunda CIA ve Mossad'ın Irak'taki Kürt grupları silahlandırdığına dair raporlar ışığında, "Irak'taki bu grupların hedef alındığını" doğruladı.

        İran'ın bu saldırılarına ilişkin Tahtrevançi, "Egemenliğimizi korumak için ihtiyaç doğarsa, bunu kesinlikle yaparız." ifadelerini kullandı.

        ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

