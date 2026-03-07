Canlı
        Trump: Küba, kucağıma düştü

        ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın anlaşma yapmak istediğini söyleyerek, "Küba 50 yılın ardından hazır. Küba, kucağıma düştü ve biz çok iyi gidiyoruz" dedi

        Giriş: 07.03.2026 - 11:05
        "Küba, kucağıma düştü"

        ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik yaptırımların sürdüğü Küba'nın çok yakında düşeceğini belirterek, Havana yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan televizyon kanalında katıldığı yayında Küba'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. İkinci dönemindeki askeri başarılarına değinirken konuyu Küba'ya getiren Trump, “Bu arada, konu dışı ama Küba da çok yakında düşecek. Anlaşma yapmak için can atıyorlar” ifadelerini kullandı.

        Diplomatik süreci yürütmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu görevlendireceğini aktaran Trump, yönetimin şu anki asıl önceliğinin İran olduğunu vurguladı. Trump, “Anlaşma yapmak istiyorlar, bu yüzden Marco'yu oraya göndereceğim ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Şu anda gerçekten İran'a odaklanmış durumdayız. Bolca vaktimiz var ama Küba 50 yılın ardından hazır. Küba, kucağıma düştü ve biz çok iyi gidiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

