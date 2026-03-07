Canlı
        Az pişmiş et çocukları böbrek yetmezliğine sürüklüyor

        Az pişmiş et çocukları böbrek yetmezliğine sürüklüyor

        Çocukların severek tükettiği hamburger ve köfte gibi kıyma ürünlerinin, yeterince pişirilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabildiğini söyleyen Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Az pişmiş etteki bakterilerin salgıladığı toksinler, çocuklarda kanlı ishalden böbrek yetmezliğine uzanan ağır bir tabloya yol açıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Yeterince pişirilmeyen et ürünlerinin özellikle küçük çocuklarda ağır sağlık sorunlarını tetiklediğini aktaran Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Az pişmiş etle alınan bakteriler vücutta çoğalarak toksin salgılar. Bu süreç önce kanlı ishal ve kusmayla başlar, ilerleyen durumlarda böbrek yetmezliğine kadar gidebilir" diye konuştu.

        "KIYMA DAHA BÜYÜK RİSK TAŞIYOR"

        Et ve kıyma tüketiminde ailelere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Akgün, "Etin bütün halde pişirilip mühürlenmesi durumunda bakteriler büyük ölçüde ölür. Kıyma tüketiminde risk daha da artırıyor. Bakteri kıymanın iç kısımlarına kadar yerleşebilir. Özellikle az pişmiş hamburger ve kıyma ürünlerinde risk çok daha yüksektir. Bakteriler vücutta çoğalarak toksin salgılıyor" ifadelerini kullandı.

        "KANLI İSHALDEN BÖBREK YETMEZLİĞİNE"

        Bu toksinlerin önce kanlı ishal ve kusmaya neden olduğunu belirten Prof. Dr. Akgün, “Süreç ilerlediğinde kan hücreleri zarar görebilir, ciddi kansızlık gelişebilir. Ardından böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir ve ağır vakalarda tablo ölümle sonuçlanabilir. Hastalık yalnızca böbreği değil, beyin dahil birçok sistemi etkileyebilir. Kanlı ishal ve kusma şikayeti olan hastalar acil servise başvurduklarında yapılan tetkiklerde bazı hastalarda böbrek yetmezliği geliştiğini gördük. Bu hastaları yoğun bakımda takip etmek ve bazı durumlarda diyaliz tedavisi uygulamak zorunda kalabiliyoruz" dedi.

        72 DERECE UYARISI!

        Et tüketiminde pişirme derecesinin hayati önem taşıdığını aktaran Prof. Dr. Akgün, “Kıyma ve et ürünlerinin iç ısısı en az 72 dereceye ulaşmalıdır. Çiğ ete temas eden maşa ya da tabağın pişmiş ete değdirilmemesi gerekir. Etin güvenilir yerlerden temin edilmesi ve özellikle kıyma ürünlerinin iyi pişirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

