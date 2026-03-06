Canlı
        Haberler Magazin Berkay, 3'üncü kez baba oluyor - Magazin haberleri

        Berkay, 3'üncü kez baba oluyor

        Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü kez anne ve babalık heyecanı yaşıyor

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 20:07
        3'üncü kez baba oluyor

        Berkay Şahin ve 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Özlem Ada Şahin'den müjdeli haber geldi. Çift, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün saydıklarını duyurdu.

        Ultrason görüntüsü eşliğinde yapılan paylaşımda, "Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik" ifadeleri yer alırken, çiftin kafalarına taktıkları 'anne' ve 'baba' yazılı şapkalar da dikkatlerden kaçmadı.

        2017 yılında ilk kızları Arya’yı kucaklarına alan çift, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira’nın doğumuyla ailelerini büyütmüştü.

