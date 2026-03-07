Emekliler borçlanma yaparak aylığı artırabilir mi?

EMEKLİ KİŞİ AYLIĞINI ARTIRMAK İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR Mİ?

2023 yılında EYT’den emekli oldum. Prim günüm 9111, fakat kök maaşım düşük olduğu için tabandan aylık alıyorum. 1997 Ağustos ile 1999 Ocak ayları arasında 18 ay askerlik yaptım. Bu süreyi tavandan borçlansam emekli aylığımı artırır mı? (Ferhat A.)

Emekli aylığı bağlandıktan sonra askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmaları yapılamaz. Borçlanma yapmak isteyenlerin emekli aylığı bağlatmadan önce borçlanma işlemini tamamlaması gerekir.

Emekli olduktan sonra askerlik veya doğum borçlanması yapılmasının sadece bir istisnası vardır. Emekli aylığı bağlandıktan sonra prim ödeme gün sayısının eksik olduğu tespit edilenlere, mağduriyet yaşamamaları için borçlanma imkanı sağlanıyor. Emekli olduktan sonra prim gününün eksik olduğu tespit edilenlerden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 3201 Sayılı Yurtdışı Borçlanma Kanunu kapsamında hakkı olanlara eksik hizmet süresi kadar borçlanma hakkı veriliyor. Borçlanma hakkı olmayan veya borçlanma yaptığı halde eksik günleri tamamlayamayanlar ise emekli iken sigortalı bir işte çalışmışlarsa bu süreler hizmetlerine sayılır.

Bu iki yolla da eksik günlerini tamamlayamayanlardan isteğe bağlı sigorta, 2925 Sayılı Kanun, 5510 Sayılı Kanunun ek 5. Maddesi ile ek 9’uncu maddesi kapsamındaki sigortaları emeklilik nedeniyle durdurulanların, eksik günlerini tamamlayıncaya kadar bu statüde sigortalılıkları devam ettirilir.

Şunu da belirtelim. Hizmet borçlanması eksik prim gününü tamamlamak veya sigortalı çalışmaya askerlikten sonra başlayanlarda olduğu gibi sigorta başlangıcını öne çekmek için yapılmıyorsa borçlanma yapmak anlamlı değil. Özellikle sadece emekli aylığını artırmak için yapılan borçlanmalar her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Kimi durumlarda emekli aylığının düşmesine bile sebep oluyor. Çoğunlukla sağlanan emekli aylığı artışı borçlanma maliyetine değmiyor. Kaldı ki askerlik borçlanması maliyeti 2026 yılında daha da artmış bulunuyor. Daha önce günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında askerlik borçlanması primi ödenirken, bu yıldan itibaren bu oran yüzde 45’e çıktı.

2008 SONRASINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN MEMUR 9000 GÜNLE EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

1997 SSK girişliyim, 2009'da sözleşmeli memur, 2011'de de kadrolu memur oldum. Şu anda 8000 gün üstü primim var. Hizmet birleştirmelerimi yaptım. 9000 prim günü olması halinde emekli maaşı ve emekli ikramiyesi alabileceğim söyleniyor. Buradaki sorum: BAĞ-KUR’lular için son 7 yıl kuralının kaldırılması gündeme geldi. BAĞ-KUR’lular için kaldırılırsa memur olarak ben de yararlanabilir miyim? (Mustafa S.)

İki sorunuz da sosyal medyada dolaşan sosyal güvenlik efsanelerinden oluşuyor. BAĞ-KUR’lular için son 7 yıl kuralının kaldırılması gündemde değil. Son 7 yıl kuralı, ilk defa 2008 yılı öncesinde çalışmaya başlayan ve birden fazla statüde çalışması bulunan kişiler için uygulanmaktadır. Son 7 yıl içinde en çok hangi statüde hizmet varsa emeklilik işlemleri o statünün kurallarına göre yapılır.

Ekim 2008 sonrasında ilk defa sigortalı çalışmaya başlayanlar için son 7 yıl kuralı uygulanmaz. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayan ve birden fazla statüde çalışması olan kişilerin hangi statüden emekli olacağı, çalışma hayatı boyunca en çok hizmeti bulunan statüye göre yapılır. Yani son 7 yıl değil ömür boyu çalışma süresi dikkate alınır. Öncelikle bu hususu düzeltelim.

İlk defa çalışmaya 15 Ekim 2008 tarihinden sonra başlayan memurlar en az 9000 prim günü bulunmak şartıyla kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olurlar. Söz konusu 9000 günlük süre asgari süredir ve koşullardan biridir. Prim gününü 9000’e tamamlayan memurlar bu tarihten sonra hiç çalışmasalar bile kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilir. Daha önce emekli olamazlar. Memurların emekli ikramiyesi de 9000 günü doldurduğunda değil, emekliye ayrıldığında (veya hayatını kaybetmişse vefat ettiği tarihte hak sahiplerine) ödenir.

TAVANDAN ÖDENEN PRİM EMEKLİ AYLIĞINI NE KADAR ARTIRIR?

EYT’den yararlanarak emekli olmaya hak kazandım. Ancak çalıştığım şirket emekli işçi çalıştırmadığı için emekli olmadan çalışmaya devam ediyorum. SGK primim tavandan yatıyor. Merak ettiğim husus 297.200 TL üzerinden prim yattığında emekli maaşım her ay yaklaşık ne kadar artmaktadır? (Fatih D.)

Sosyal Güvenlik Kurumuna asgari ücret ile asgari ücretin 9 katı arasındaki kazançlar için prim ödenir. Prime esas kazancınız 297.200 TL olduğuna göre, primleriniz asgari ücretin 9 katı kazanç üzerinden yatırılıyor demektir. Geçen yıl tavan asgari ücretin 7,5 katı iken bu yıl 9 katına çıkartıldı.

Çalışılan her yıl için aylık bağlama oranı (ABO) 2 yüzde puan artar. Bu nedenle, prime esas kazancın emekli aylığına aylık katkısını kabaca hesaplamak için kazanç tutarı yüzde 2 ile çarpıldıktan sonra 12’ye bölünmelidir. Bir yıl içindeki ortalama prime esas kazanç tutarı yüzde 2 ile çarpıldığında ise o yılki çalışmaların emekli aylığına toplam katkısı hesaplanır.

Buna göre, aylık kazancınız yıl boyunca aynı şekilde devam ederse emekli aylığınız aylık 495 TL, yıllık da 5.944 TL artar. Bu artış tutarı yaklaşık fikir verir ama kesin değildir. Sebebi de emekli aylığı bağlanırken başka unsurların da dikkate alınmasıdır. Hatırlarsanız 2024 yılından 2025 yılına geçerken güncelleme katsayısından dolayı dilekçe tarihine göre emekli aylıkları arasında yüzde 30 oranında fark ortaya çıktı. Çalıştığı her ay boyunca emekli aylığı yaklaşık 300 TL artan kişi 2024’te değil de 2025’te emekli olduysa daha düşük aylık bağlandı. Dolayısıyla bu kişiler için 2024 yılındaki artışlar boşa gitti.

“KISMİ EYT” İLE EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

Staj sigortam 13/09/1999 tarihinde, uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigorta başlangıcım 13/05/2005 tarihinde yapıldı. SSK’da 1430 günüm var. 2013’ten bu yana BAĞ-KUR’luyum. İlk çocuk SSK’lı, ikinci çocuk BAĞ-KUR’lu çalışır iken oldu. Ne zaman emekli olabilirim? Kısmi EYT ile aylık almadan emekli olabilir miyim? (Fatma T.)

“Kısmi EYT” ifadesi ile sanırım kısmi emekliliği kastediyorsunuz. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlar prim günleri normal emeklilik için yeterli değil ise en az 3600 prim günü bulunmak koşuluyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olurlar. Normal emeklilik için prim gününü tamamlayanlar emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak yaşa bakılmaksızın emekli olabilir ama EYT’den yararlanarak kısmi emekli aylığı bağlatma hakkı bulunmuyor.

Diğer taraftan siz zaten ilk defa çalışmaya 2005 yılında başlamış olduğunuz için EYT kapsamında hiç değilsiniz. İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayan SSK’lılar en az 4500 prim günüyle kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilir. BAĞ-KUR’lular ise en az 5400 prim günüyle kadın ise 60, erkek ise 62 yaşında emekli olabilir.

2013 yılından beri BAĞ-KUR primlerini kesintisiz ödüyorsanız en az 4320 prim gününüz olmalı. SSK’dan gelen 1430 günle 5400 gün koşulunu doldurmuş oluyorsunuz. Bundan sonra hiç çalışmasanız bile 60 yaşını tamamladığınız tarihte kısmi emeklilikten yararlanırsınız.

Doğum borçlanması, çocuk 2 yaşını dolduruncaya kadar olan dönemde sigortalı bir işte çalışmadan boşta geçen süreler için yapılır. BAĞ-KUR statüsünde 9000 prim gününü tamamlamanız halinde 58 yaşını tamamladığınızda normal emekli aylığı bağlatırsınız. Normal emeklilik için prim gününü tamamlayamayacağınız anlaşılırsa doğum borçlanması yapabilirsiniz.