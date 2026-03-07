Milli kaleci Uğurcan Çakır, bir maçta en fazla 2 gol yedi. Sarı-kırmızılı kaleciye sadece Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor 2'şer gol kaydetmeyi başardı.

Uğurcan Çakır'ın görev alamadığı 3 maçta Galatasaray kalesini Günay Güvenç korudu. Sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan'ın olmadığı maçlarda Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.