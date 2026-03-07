Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde! - Galatasaray Haberleri

        Derbide gözler kalecilerde!

        Beşiktaş ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbi maçta gözler kalecilerde olacak. Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır, sergileyecekleri performansla dev maçın kaderini belirleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide siyah-beyazlıların kalesinde Ersin Destanoğlu, Galatasaray'ın kalesinde ise Uğurcan Çakır görev yapacak.

        2

        Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle taraftarlarını sevindiren Beşiktaş'ta ilk 8 haftayı kulübede geçiren Ersin Destanoğlu, daha sonra görev aldığı 16 maçta 18 gol yedi.

        3

        Trendyol Süper Lig'de sezonun en az gol yiyen ikinci takımı olan Galatasaray'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır ise sarı-kırmızılı formayla 17 maçta 14 gole engel olamadı.

        4

        ERSİN DESTANOĞLU ELDİVENLERİ BIRAKMADI

        Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu kazandığı 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, kendisine A takım formasını veren teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden eldivenleri ele geçirdi.

        Şampiyonluk sonrası yedeğe düşen Ersin, bu sezon ligin 8 haftalık bölümünü kulübede tamamladı. Fenerbahçe'ye transfer olan milli kaleci Mert Günok'la yolların ayrılmasının ardından yeniden kaleye geçme şansı bulan Ersin, Beşiktaş'ın çalkantılı döneminde görevden kaçmadı.

        5

        Zaman zaman siyah-beyazlı taraftarların eleştirileriyle karşı karşıya kalan Ersin Destanoğlu, takımının ligde yükselen grafiğinde kaleyi koruyan isim oldu.

        Bu sezon ligde 16 maçta 18 gol yiyen Beşiktaşlı kalecinin görev aldığı müsabakalarda siyah-beyazlılar, sadece 1 kez mağlup oldu. Beşiktaş, Ersin'in forma giydiği maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

        Ersin, ligde oynanan son 2 maçta kalesini gole kapattı.

        6

        GALATASARAY'IN KALESİ UĞURCAN'A EMANET

        Sezonun ilk 4 haftasını Trabzonspor'da geçirdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı ekibin 17 lig maçında kalesini korudu.

        Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet alırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı, 2 mağlubiyet yaşadı.

        7

        Milli kaleci Uğurcan Çakır, bir maçta en fazla 2 gol yedi. Sarı-kırmızılı kaleciye sadece Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor 2'şer gol kaydetmeyi başardı.

        Uğurcan Çakır'ın görev alamadığı 3 maçta Galatasaray kalesini Günay Güvenç korudu. Sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan'ın olmadığı maçlarda Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

        8

        ERSİN'İN GALATASARAY'A KARŞI 7. DERBİSİ

        Ersin Destanoğlu, kariyerinde Galatasaray'a karşı 6 müsabakaya çıktı.

        Bu maçlarda sarı-kırmızılılara karşı 2 mücadeleden zaferle ayrılan Beşiktaş, 4 müsabakada ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı kaleci, bu maçlarda kalesinde 10 gol gördü.

        Ersin Destanoğlu, Galatasaray'a karşı sahadan zaferle ayrıldığı 2 derbi maçını da Tüpraş Stadı'nda kazandı.

        9

        UĞURCAN, BEŞİKTAŞ'A KARŞI 16 MAÇTA GÖREV YAPTI

        Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, kariyerinde Beşiktaş'a karşı 16 maçta mücadele etti.

        Sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a karşı ilk derbisini sezonun ilk yarısında oynayan tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 14'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 15 karşılaşmaya çıktı.

        Uğurcan, lig maçlarında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. İki karşılaşmada kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, rakibinin 20 golüne engel olamadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!