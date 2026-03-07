Canlı
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?

        ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırının ekonomik etkileri derinleşirken; petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki sert yükseliş, borsalardaki dalgalanma ve ABD'nin savaş için 7 milyar doları aştığı öne sürülen harcaması küresel enflasyon endişelerini artırıyor

        Giriş: 07.03.2026 - 15:25
        ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırının ekonomik boyutu gün geçtikçe büyüyor.

        Küresel piyasaları etkileyen savaşın başlamasının ardından borsalarda, emtia fiyatlarında ve petrolde

        ciddi etkiler görüldü.

        Petrol fiyatları, varil başına 70 dolardan 90 dolara kadar yükseldi. ABD'de benzin fiyatı 3 dolardan yüzde 10 civarı artışla 3,30 dolar seviyesine geldi. Cuma günü petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından fiyatların daha artması bekleniyor. Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 100 civarında yükseldi.

        Tüm bu artışların hem ABD'de hem de diğer ülkelerde enflasyona ne oranda etki edeceği savaşın daha ne kadar süreceğiyle bağlantıları olarak karamsar tablolar ortaya çıkarıyor.

        ABD'NİN ŞİMDİYE KADAR 7 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HARCADIĞI TAHMİN EDİLİYOR

        ABD'nin başlattığı saldırıyla günde yaklaşık 1 milyar dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor. 7 günü aşan savaşta bugüne kadar 7 milyar doların üzerinde harcama yapıldığı belirtiliyor.

        Pentagon'un operasyonun günlük 1 milyar dolar harcamaya mal olduğunu belirttiği iddialar üzerine bir internet sitesi açıldı ve anlık olarak ABD'nin harcaması hesaplanıyor.

        Buna göre ABD, savaşta olduğu süre boyunca saniyede 11 bin 574 dolar, saatte 41 bin 666 dolar harcama yapıyor.

        ABD'de operasyona karşı olan muhalifler bu internet sitesi aracılığıyla saldırının durdurulması için imza da topluyor.

        Gerçek Fikri Ne? - 5 Mart 2026 (ABD İran'ı İşgal Edebilir Mi?)

        Aliyev'den İran'a sert tepki. Azerbaycan hava sahasını kapattı. O saldırıları kimler yapıyor? Azerbaycan saldırısı provokasyon mu? Azerbaycan'a saldıran İran mı? ABD karadan İran'a girebilir mi? İran savaşı füzelerle kazanabilir mi? Saldırıların arkasında İran mı var? ABD'nin İran savaş planı ne? Re...
