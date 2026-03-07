Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırının ekonomik boyutu gün geçtikçe büyüyor.

Küresel piyasaları etkileyen savaşın başlamasının ardından borsalarda, emtia fiyatlarında ve petrolde

ciddi etkiler görüldü.

Petrol fiyatları, varil başına 70 dolardan 90 dolara kadar yükseldi. ABD'de benzin fiyatı 3 dolardan yüzde 10 civarı artışla 3,30 dolar seviyesine geldi. Cuma günü petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından fiyatların daha artması bekleniyor. Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 100 civarında yükseldi.

Tüm bu artışların hem ABD'de hem de diğer ülkelerde enflasyona ne oranda etki edeceği savaşın daha ne kadar süreceğiyle bağlantıları olarak karamsar tablolar ortaya çıkarıyor.

ABD'NİN ŞİMDİYE KADAR 7 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HARCADIĞI TAHMİN EDİLİYOR

ABD'nin başlattığı saldırıyla günde yaklaşık 1 milyar dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor. 7 günü aşan savaşta bugüne kadar 7 milyar doların üzerinde harcama yapıldığı belirtiliyor.

Pentagon'un operasyonun günlük 1 milyar dolar harcamaya mal olduğunu belirttiği iddialar üzerine bir internet sitesi açıldı ve anlık olarak ABD'nin harcaması hesaplanıyor.

Buna göre ABD, savaşta olduğu süre boyunca saniyede 11 bin 574 dolar, saatte 41 bin 666 dolar harcama yapıyor.

ABD'de operasyona karşı olan muhalifler bu internet sitesi aracılığıyla saldırının durdurulması için imza da topluyor.