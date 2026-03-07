Canlı
        SON DAKİKA: Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!

        Antalya'da, özel bir hastanede karın ve göğüs gerdirme operasyonu geçiren Kanada vatandaşı 35 yaşındaki Jessika Chagnon Gailloux, ameliyatın ardından yaşamını yitirdi. Gailloux'un ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:59
        Antalya'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Halide Edip Caddesi'ndeki özel hastanede meydana geldi. Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux (35), karın ve göğüs gerdirme operasyonu için 2 Mart'ta ülkesinden Antalya'ya geldi.

        DÜN AMELİYATA GİRMİŞTİ

        DHA'daki habere göre Gailloux, özel hastanede dün ameliyata alındı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonun planlandığı şekilde tamamlandığı ve ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı belirtildi.

        BİR SÜRE SONRA FENALAŞTI

        Servise alınan Gailloux'un bir süre sonra fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

        SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme ve savcılık tarafından hastanede inceleme yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kontrollerinde Gailloux'un, vücudunda ameliyata bağlı dikiş izleri dışında herhangi bir kesici, delici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi.

        3 GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

        Gailloux'nun Antalya'ya birlikte geldiği arkadaşı Stephanie Jobin'in de ifadesine başvuruldu. Jobin'in, Jessika Chagnon Gailloux ile Kanada'dan birlikte Antalya'ya geldiklerini, Türkiye'ye gelmeden yaklaşık 3 gün önce birlikte uyuşturucu kullandıklarını söylediği öğrenildi.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK

        Arkadaşının bilinen bir rahatsızlığı olmadığını ifade eden Jobin, Antalya'ya operasyon amacıyla geldiklerini dile getirdi.

        Jessika Chagnon Gailloux'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve detaylı çalışma başlatıldı.

