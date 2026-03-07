Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Eski rapçi Balendra Shah, Nepal'de başbakan olma yolunda

        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda

        Nepal'de yapılan genel seçimlerde; ülkenin ünlü eski rapçilerinden Balendra Shah'ın partisi Rastriya Swatantra'nın önde olduğu bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda

        Güney Asya ülkesi Nepal’de, Eylül 2025'teki şiddetli protestolardan altı ay sonraki ilk seçim, 'yeni yüze' sahip partiler ile geleneksel siyasetin temsilcileri arasında yarışa sahne oluyor.

        Khadga Prassad Oli, Gagan Thapa, Balendra Shah
        Khadga Prassad Oli, Gagan Thapa, Balendra Shah

        Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Himalayalar ülkesi Nepal'de halk, Temsilciler Meclisi'ne 275 üye seçmek için sandık başına gitti. Ülkede 'Balen Şah' olarak tanınan, eski rap sanatçısı Balendra Shah'ın partisi Rastriya Swatantra'nın, eski başbakan K. P. Sharma Oli’nin Komünist Partisi ve Nepali Congress'in adayı Gagan Thapa'dan önde olduğu bildirildi.

        REKLAM

        Başkent Katmandu'nun eski belediye başkanı da olan 35 yaşındaki Balendra Shah, kent genelinde yasadışı satıcıları ortadan kaldırması, kronik çöp sorununu çözmesi ve yol genişletmelerini teşvik etmesiyle tanındı.

        Kendine özgü kıyafeti ve güneş gözlükleriyle seçim kampanyaları düzenleyen 'Balen', özellikle genç seçmenlerden büyük destek aldı. Sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu.

        Seçim kampanya döneminde 'Balen', destekçilerine, "Gündemimiz, yoksulların tam eğitim alması ve sağlık hizmetlerine erişimi olmalı" diyor.

        Başbakan Khadga Prasad (KP) Sharma Oli, 9 Eylül'de istifa etti ve binlerce mahkum hapishanelerden firar etti.

        Sharma Oli
        Sharma Oli

        Ülkede 12 Eylül'de eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başlamıştı. KP Sharma Oli hükümetinin devrildiği protestolardan 6 ay sonra ülkede ilk genel seçim düzenleniyor. Seçimde ipi göğüsleyecek yeni lider, Nepal'in son yirmi yılda 16'ncı başbakanı olarak göreve başlayacak. Gençlerin öncülüğünde gerçekleşen protestolarda 77 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı.

        Protestolarda Nepal Parlamentosu, Nepal Yüksek Mahkemesi ve merkezi hükümet sekreterliği dahil birçok kamu kuruluşu ateşe verilmişti.

        Hindistan ve Çin arasında stratejik konumda bulunan Nepal’de seçim sonuçlarının ülkenin siyasi dengelerini önemli ölçüde değiştirebileceği değerlendiriliyor.

        2022'deki seçimlerde kesin sonuçların açıklanması iki haftadan fazla sürmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Park yeri tartışması! Hastanelik etti

        Bahçelievler'de taksi şoförünün yumruk attığı 70 yaşındaki sürücü Erhan Efe yere düşerek ağır yaralandı; beyin kanaması geçiren Efe 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, saldırgan tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

        #Balendra Shah
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!