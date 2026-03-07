Güney Asya ülkesi Nepal’de, Eylül 2025'teki şiddetli protestolardan altı ay sonraki ilk seçim, 'yeni yüze' sahip partiler ile geleneksel siyasetin temsilcileri arasında yarışa sahne oluyor.

Khadga Prassad Oli, Gagan Thapa, Balendra Shah

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Himalayalar ülkesi Nepal'de halk, Temsilciler Meclisi'ne 275 üye seçmek için sandık başına gitti. Ülkede 'Balen Şah' olarak tanınan, eski rap sanatçısı Balendra Shah'ın partisi Rastriya Swatantra'nın, eski başbakan K. P. Sharma Oli’nin Komünist Partisi ve Nepali Congress'in adayı Gagan Thapa'dan önde olduğu bildirildi.

Başkent Katmandu'nun eski belediye başkanı da olan 35 yaşındaki Balendra Shah, kent genelinde yasadışı satıcıları ortadan kaldırması, kronik çöp sorununu çözmesi ve yol genişletmelerini teşvik etmesiyle tanındı.

Kendine özgü kıyafeti ve güneş gözlükleriyle seçim kampanyaları düzenleyen 'Balen', özellikle genç seçmenlerden büyük destek aldı. Sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu.

Seçim kampanya döneminde 'Balen', destekçilerine, "Gündemimiz, yoksulların tam eğitim alması ve sağlık hizmetlerine erişimi olmalı" diyor.

Başbakan Khadga Prasad (KP) Sharma Oli, 9 Eylül'de istifa etti ve binlerce mahkum hapishanelerden firar etti.

Sharma Oli

Ülkede 12 Eylül'de eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başlamıştı. KP Sharma Oli hükümetinin devrildiği protestolardan 6 ay sonra ülkede ilk genel seçim düzenleniyor. Seçimde ipi göğüsleyecek yeni lider, Nepal'in son yirmi yılda 16'ncı başbakanı olarak göreve başlayacak. Gençlerin öncülüğünde gerçekleşen protestolarda 77 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı.

Protestolarda Nepal Parlamentosu, Nepal Yüksek Mahkemesi ve merkezi hükümet sekreterliği dahil birçok kamu kuruluşu ateşe verilmişti.

Hindistan ve Çin arasında stratejik konumda bulunan Nepal’de seçim sonuçlarının ülkenin siyasi dengelerini önemli ölçüde değiştirebileceği değerlendiriliyor.

2022'deki seçimlerde kesin sonuçların açıklanması iki haftadan fazla sürmüştü.