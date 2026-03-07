Canlı
        Haberler Yaşam Osman Hamdi Bey'in Cami Kapısında tablosu Londra'da ilk kez açık artırmada!

        Osman Hamdi Bey'in Cami Kapısında tablosu Londra'da müzayedeye çıkıyor

        Osman Hamdi Bey'in önemli eserlerinden Cami Kapısında (At the Mosque Door), 25 Mart'ta Londra'da müzayedeye çıkacak

        07.03.2026 - 16:20
        Osman Hamdi Bey'in tablosu Londra'da müzayedeye çıkıyor

        Osman Hamdi Bey'in önemli eserlerinden Cami Kapısında (At the Mosque Door) tablosu, müzayede evi Bonhams'ta düzenlenecek '19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı' müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak.

        Bonhams'tan yapılan açıklamaya göre, doğrudan sanatçıdan 1895 yılında satın alınan eser ilk kez açık artırmaya çıkacak. Tablo için 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu belirterek, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade etti.

        O'Brien, eserin çağdaş bir sokak sahnesini 15. yüzyıl Osmanlı cami mimarisine ait unsurlarla bir araya getirdiğini aktararak, tablonun Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

        BURSA'DAKİ MURADİYE CAMİSİ TASVİR EDİLMİŞ

        Cami Kapısında tablosunda tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği belirtiliyor.

        Bonhams, 2019'da Osman Hamdi Bey'in 'Genç Kadın Okurken' adlı eserini ise 6,6 milyon sterline satarak sanatçının müzayedelerde ulaştığı en yüksek satış fiyatına imza atmıştı.

        Paris'te Gustave Boulanger ve ünlü oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un etkisi altında eğitim alan Osman Hamdi Bey, Osmanlı ile Avrupa sanat dünyası arasında köprü kuran sanatçılar arasında gösteriliyor.

        Osman Hamdi Bey, 1881'de müdürlüğüne getirildiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde (Müze-i Hümayun) Türk müzeciliğinin temelini attı ve 1884'te yürürlüğe giren Asar-ı Atika Nizamnamesi ile de tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayarak kültürel mirasın korunmasında tarihi bir rol oynamıştı.

