MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
Giriş: 07.03.2026 - 16:02 Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" açıklaması yaptı.
