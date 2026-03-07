Canlı
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor | Dış Haberler

        ABD basını: 1 uçak gemisi daha gönderiliyor

        ABD basınında yer alan habere göre, ABD Donanmasına ait "USS George H.W. Bush" uçak gemisinin, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkmak için hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 20:01
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor

        Fox News'un haberine göre, ABD, üçüncü bir uçak gemisini İran'a saldırıları için bölgeye konuşlandırmaya hazırlanıyor.

        Hatteras Adası açıklarında hazırlıklarını tamamlayan "USS George H.W. Bush" uçak gemisinin, yakında Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması bekleniyor.

        Onlarca saldırı uçağının konuşlandırıldığı uçak gemisinde, ayrıca güdümlü füze destroyerleri olacak.

        ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

        GERALD FORD KIZILDENİZ'E ULAŞTI

        ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştığı bildirildi.

        ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) haberine göre uçak gemisi, Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle bölgeye gönderildi.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ford uçak gemisi ile ABD destroyeri USS Bainbridge'in (DDG-96) dün Süveyş Kanalı'ndan geçişine ait fotoğraflar paylaştı.

        Pentagondan daha önce yapılan açıklamada, Ford uçak gemisinin şubat ortasında Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına karar verildiği ve görevinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin planlandığı belirtilmişti.

        ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        *Fotoğraf: Juan Guerra (AP aracılığıyla), temsilidir

