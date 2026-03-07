Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan derbiye özel koreografi: 1903'ten beri kral biziz bu alemde! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan derbiye özel koreografi: 1903'ten beri kral biziz bu alemde!

        Beşiktaş taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi görsel bir şölen de gerçekleştirdi. Kendilerine dağıtılan siyah ve beyaz bayrakları sallayarak marşlar söyleyen futbolseverler, daha sonra '1903'ten beri kral biziz bu alemde' ve 'Ne bir heves ne bir tutku' yazılı pankartlar açtılar.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.03.2026 - 20:46 Güncelleme:
        1

        Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde tribünlerde görsel bir şölen hazırladı.

        2

        Kuzey Tribünde açılan pankarta ‘1903’ten beri kral biziz bu alemde’ notu düşüldü.

        3

        Doğu Tribünde ise ‘Ne bir heves, ne bir tutku’ pankartı yer aldı.

        4

        Ayrıca Doğu Alt Tribünde yapılan koreografide ise bir çocuğun elinde açılan Beşiktaş atkısına yer verildi.

        5

        Ayrıca tribünlere bırakılan siyah-beyaz bayraklarla görsel tamamlandı.

        6

        8 MART UNUTULMADI

        Karşılaşma öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de unutulmadı. Oyuncular karşılaşma öncesinde seremoniye ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun’ pankartıyla çıktı. Ayrıca Galatasaraylı futbolcular, ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için sahaya 8 Mart’a özel hazırlanan tişörtlerle çıktı.

        7
        8
