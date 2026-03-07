Canlı
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa dair açıklamada bulundu. Bakan Fidan, savaşın yayılmasını istemediklerini söylerken, 3. ülkelere yönelik saldırıların bu riski artırdığını belirtti.

        Giriş: 07.03.2026 - 21:15
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa dair açıklamada bulundu.

        Bakan Fidan, savaşın yayılmasını istemediklerini söylerken, 3. ülkelere yönelik saldırıların bu riski artırdığını belirtti.

        Kalıcı barışın ancak diyalog ve işbirliği ile mümkün olduğunu dile getiren Bakan Fidan, "Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü şekilde kınadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın gün içerisinde yaptığı açıklamaya değinen Bakan Fidan "Sayın Pezeşkiyan'ın "Saldırmayan bir yere biz de saldırmayacağız. Saldırdığımız için özür dileriz." açıklaması bizim altını çizdiğimiz bir açıklama." dedi.

