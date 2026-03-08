Yıllardır yanlış biliyormuşuz! İspanyollar duyunca şaşırdı: İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da bakın neymiş!
Türkiye'de yıllardır modanın vazgeçilmezi olan ve adını bir ülkeden alan "İspanyol paça" pantolonlar hakkında ezber bozan bir gerçek ortaya çıktı. İspanyolların bile adını duyunca şaşırdığı bu isimlendirmenin ardındaki kültürel farkları ve dünyadaki karşılıklarını sizin için derledik!
Gardıropların zamansız parçası İspanyol paça pantolonlar, aslında ait olduğu iddia edilen topraklarda bambaşka isimlerle anılıyor. Modanın coğrafi sınırları aşarken uğradığı bu ilginç isim değişikliğinin hikayesi ve teknik detaylar haberimizin devamında!
İSPANYOL PAÇA AMA İSPANYA’DA DEĞİL: BİR İSİMLENDİRME YANILGISI
Türkiye’de 70’li yıllardan bugüne popülerliğini hiç yitirmeyen, dizden aşağısı genişleyerek inen pantolonlara tereddütsüz "İspanyol paça" diyoruz. Ancak bu tanım, İspanya sokaklarında pek bir anlam ifade etmiyor.
Bir İspanyol’a bu pantolondan bahsettiğinizde muhtemelen size boş gözlerle bakacaktır; çünkü onlar için bu kesimin adı çok daha görsel bir betimlemeye dayanıyor.
ÇAN ŞEKLİNDEKİ ESTETİK: PANTALONES DE CAMPANA
İspanya’da bu tarz pantolonlar için kullanılan en yaygın terim "pantalones de campana". Türkçeye tam çevrimiyle "çan pantolon" anlamına gelen bu ifade, pantolonun silüetine odaklanıyor.
Dizden itibaren açılan formu bir çana benzetildiği için İspanyollar bu modelleri "acampanados" (çan şeklinde) olarak tanımlamayı tercih ediyor. Yani bizim bir millete mal ettiğimiz bu kesim, onlarda sadece bir geometrik formdan ibaret.
FİL AYAĞINDAN MODAYA: PATA DE ELEFANTE
Eğer bahsettiğimiz pantolon, 70’lerin o abartılı ve aşırı geniş paçalı modelleriyse, İspanyollar daha betimleyici bir dil kullanıyor: "pantalones pata de elefante". Yani "fil ayağı paça".
Bu tabir, paçanın yerdeki yayılımının genişliğini ve heybetini anlatmak için kullanılıyor. Türkiye'de bazen "fil paça" denilse de, "İspanyol paça" tabiri her zaman baskın gelmiş durumda.
NEDEN İSPANYOL PAÇA DİYORUZ?
Peki, dünya "bell-bottoms" derken biz neden "İspanyol" diyoruz? Bu durumun kökeni net bir tarihi belgeye dayanmasa da, İspanyol flamenko dansçılarının giydiği geniş ve hareketli kostümlerin Türk modasında bıraktığı izle ilgili olduğu düşünülüyor.
Sahnedeki o karakteristik genişlik, zamanla Türkçede tüm geniş paçalı pantolonların milliyeti haline gelmiş. Sonuç olarak; biz onlara selam gönderiyoruz ama onlar kendilerine "çan" demeye devam ediyor.