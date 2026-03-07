Canlı
        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın bedel ödemesi gerektiğini belirtti.

        Giriş: 07.03.2026 - 23:26
        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın bedel ödemesi gerektiğini belirtti.

        Laricani, "Trump'ın bu işten sıyrılmasına izin vermeyeceğiz. Bedelini ödemeli, liderimizi ve insanlarımızı şehit etti. Bu basit bir mesele değil. Misillememizi yapana kadar işin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Ali Laricani ayrıca, "İnsanlarımızın ve liderimizin kanının intikamını amansız bir şekilde alacağız. Trump bedelini ödemeli ve ödeyecek." dedi.

        Bölge ülkelerindeki ABD üslerine düzenlenen saldırılara değinen Laricani, "Düşman, bölgedeki üslerden bize saldırdığında cevap veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız ve daimi politikamız. Bölge ülkeleri, ABD'nin üsleri kullanmasını engellemeli ya da biz müdahale edeceğiz." diye konuştu.

