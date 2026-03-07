Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİR ANLIK TOPTAN GOL YEDİK"

Üzüldük. Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İlk yarı bir şey oynanmadı. Osimhen'in bir anlık yan toptan gol attı. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. Şanssızlık...

"SANE 20. DAKİKADA ATILMALI"

İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler?

REKLAM

"HAKEM KAFASINI ÇEVİRİYOR"

Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil.

"ADAMI NASIL ATAMAZSIN?"

Kazanırsın kaybedersin bu olur. Çok komik geliyor bana. Bu kadar siyaset. Dünya kadar eurolar harcanıyor, çok büyük paralar harcanıyor. Çok çaba sarf ediyorlar. Bunların çiftliği değil burası. Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Bunlar normal değil, doğal akışa uygun değil. İkinci sarı karttan adamı nasıl atmazsın! Adamı 20. dakikada nasıl atamazsın! Senin işin bu. TFF seni bunun için göndermiş. Kuralları uygula demiş. Kurallar var oyunda. Hakem ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygula.

REKLAM

"BİZE KURAL VAR, BUNLARA YOK"

Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! Galatasaray kazandı, okey ama bu biraz komik oldu, biraz komedi oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Oyuna gelince, ilk bölüm bizim için çok iyi geçmedi. İlk yarıyı çok iyi oynamadık. Rakip de iyi oynamadı. Dengeliydi. 20. dakikada kırmızı kart pozisyonu vardı. Onun haricinde göze batan bir şey yoktu. İkinci yarı iyi başladık. Rakip bir kırmızı kart gördü. Ondan sonra daha baskın oynadık rakip yarı alanda. Pozisyonlarımız da vardı. Şanssızlık, beceriksizlik de vardı. Derbi maçı kaybetmek bizi üzdü. Şans faktörü de var işin içinde. Üzgünüz. Bundan sonrasına bakacağız ligde.

"KURAL BU SARI KART"

Osimhen'in ikinci sarı kartı var. Bizim tüm oyuncular 'Kural olarak 2. sarı kart' diyor. Orkun'a alkışladığı için sarı kart veriyor ya, o da kural. 5 saniye geçmiş, topu kaleye vuruyor. Kural bu, sarı kart. Bizim oyuncular 'kural' diyor, hakem bakmıyor bile. Çok da konuşulacak bir şey yok. 20. dakikada rakip oyuncu atılsa ne olurdu? Belki yine yenemeyecektik, bilemiyorum onu ama hakemlerin işi kuralları vermek. Kartları var. Kuralları uygulasın diye varlar.

REKLAM

"YAŞANANLAR FACİA"

Maalesef çok üzücü bir durum bu. Bizim adımıza üzücü değil. Biz zaten ligde yokuz zaten, puan olarak gerideyiz. Türk futbolu için bu çok büyük bir sorun. Beşiktaş camiası olarak üzüldük. Yaşanan bence bir facia! Normal değil bu. Kural var. Bu oyun kurallarla oynanıyor. Hakemler kurallar için var. Kurallar bana gelince başka, oraya gelince başka. Biz de bunları konuşuyoruz doğal olarak. Beni Trabzon'da 10 kişi bırakıyorsun, Fenerbahçe maçında beni 10 kişi bırakıyorsun. Diyorsun ki kural. Burada yok mu kural mesela! Bu maçta kurallar uygulanmıyor mu! Böyle acemi hakemler, maalesef Türk futbolunda geçen sene ben yorumcuyken 'ne gerek var yabancı hakeme, yabancı VAR'a' diyordum ama Türk futbolunun gittiği durum sağlıklı değil.