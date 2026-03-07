Canlı
        Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir eşiği geçti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara göndermelerde bulundu.

        Giriş: 07.03.2026 - 23:02
        Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!

        Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Sarı-kırmızılı takım, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

        "BOĞAZIN GERÇEK EFENDİSİ"

        "BEŞİKTAŞ SUSTU BİZİ DİNLİYOR"

        "SUSTURUCU"

