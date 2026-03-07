Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir eşiği geçti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara göndermelerde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı takım, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
"BOĞAZIN GERÇEK EFENDİSİ"
"BEŞİKTAŞ SUSTU BİZİ DİNLİYOR"
"SUSTURUCU"
