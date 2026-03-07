Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar: İki takım da hakemden mutsuz!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"20. DAKİKADA PENALTI POZİSYONU VAR"

"Çok zor bir deplasmandı. Beşiktaş'ın son haftalarda yükselen formu, transfer döneminden sonraki performanslarıyla birlikte zor olacaktı. İlk yarıda topun bizde olduğu, rakibi kalesine getirmeyen, doğru geçişler yapan takımdık. Belki birkaç geçişi doğru yapamadık ama ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Barış'ın ayağına bastılar, 20. dakikada. Rakibimizin de ilk yarıyla ilgili kırmızı kart itirazı oldu, değerlendirme farklı bir şekilde olabilirdi. İkinci yarıya çok iyi başlayamadık, şanssız bir kart oldu Sane'ye. Topa gitmek isterken rakibin ayağına bastı. İstem dışı mı? Bu da değerlendirilebilir. Çok iyi mücadele ettik. 10 kişiyken de ön alanda baskı yaptık. Rakibe baskı yaptık. Rakibimizin kalemize çok fazla ceza sahası dışı şutu oldu. Günün sonunda çok önemli 3 puanla dönüyoruz."

"MHK BAŞKANI GÜNDEME GELMİYOR"

"İki takım da mutsuz oldu. 4 haakem de kötü günündeydi. Hem Galatasaray hem Beşiktaş hakemlerden mutsuz. Genel olarak mutsuzuz. TFF, MHK... Bizim de kötü olduğumuz yerler var, yanlışlar var. Ancak, hakemlerin bu kötü yönetimini düzeltmek için bir şeyler yapılmalı. Bu TFF'nin elinde. MHK başkanı da hiç gündeme gelmiyor. Eskiden MHK başkanları hep gündeme gelirdi. MHK başkanının da çıkıp performansların nasıl artacağını göstermeli. Her iki takım da hakemden mutsuz."

"CEZALI DURUMA DÜŞTÜM"

"Uzun zamandır kaybetmeyen bir takımı yendik. Beşiktaş'ı yenmekten çok, şampiyonluk yolunda aldığımız yola sevindik. Üç 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. 4. hakeme 'Biraz daha oynat istersen' dedim, sarı kart gördüm. 4. hakemin de iletişimi kötü. Maça, galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararlar verildi. Hepimiz mutsuz oluyoruz. Biz de kötü futbol oynattığımızda eleştiriliyoruz. Hep aynı şeyleri konuşmaktan futbol konuşamıyoruz."

"ZOR DEPLASMANLARIMIZ VAR"

"Hala zor deplasmanlarımız var. Ancak, bu tür kritik maçları iyi oynayan bir Galatasaray var. Bugün de kazanmasını bildik. Çok erken. 2 maç bile puan durumunda yerinizi değiştirir. Bir şey kazanmadık ama rakiplerimiz yarın oynadıktan sonra kaç puan farkla önde olduğumuzu görebiliriz. Kritik maçlarımız var. Bu galibiyet, bizi Şampiyonlar Ligi maçına da olumlu hazırlayacak."

"TRANSFERDE YANLIŞLARIMIZ DA OLDU"

"Çok büyük değişiklikler, özellikle sizi oyun olarak etkiliyor ama burada oynamayı hak eden, her şeyi yapan ve son yıllardaki başarılı oyuncularla devam etmek, takımı yukarıya çekecek oyuncular katabilmek... Tabii bu bir proje. Transferde yanlışlarımız da oldu. Bazı oyuncularla ilgili çabuk kararlar da verdik. Olmayınca zorlamanın da anlamı yok. Buraya kendini ait hisseden, bu formayı iyi temsil eden oyuncularla devam etmek önemli. Transfer dönemleri de hep zor. Beşiktaş aslında transferin son günlerinde iyi transferler yaptı, önemli mesafe kat etti. Üstüne koyarak devam ederse önemli. Hem daha az para harcıyorsunuz hem de birbirine alışmış oyuncular önemli oluyor. Biz son haftalarda çok değişiklik yaptık, sürekli maç oynuyoruz ocak başından beri. Şampiyonlar Ligi'nde son 16, ligde lider, kupada seri başı devam ediyoruz. İstediğimiz yerdeyiz. Bunun en büyük nedeni oyuncularım."

"DEFANSİF BİR KARAR ALDIM"

"3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Oyuncuları performans olarak iyi şekilde tutmak oyuna katkı verecek değişiklikleri Yunus ve Lang olarak düşünüyordum. Geçiş hücumu, rakibin risk almasından sonra net pozisyon şansımız olabilirdi. Tam değişiklik yaparken 10 kişi kaldık. Lang'ı düşündüm ilk ama Boey'i sağ beke alıp öne Sallai koyup biraz daha defansif yönde 4-4-1 durabileceğimiz bir dizilişe geçtik. Bu dizilişte birkaç pozisyon ürettik, gol de atabilirdik. Orada defansif bir karar aldım."

4. HAKEME TEPKİ

"Adını bilmiyorum, 4. hakem, kulübelerle bağ kuramadı. İletişimi kurabilecek insanların 4. hakem olması önemli. Sahadaki hakemin de iletişimi çok önemli. İki taraf da hakemlerden mutsuz. İki takım da hakemleri beğenmeyeceğini söyleyecektir. Sergen Hoca da söyleyecektir. Yorgunluk oldu ama en azından İstanbul'dayız. 2 gün dinleneceğiz. Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu çok farklı. Burada çok iyi ve dinlenmiş oyuncularımız da olacak. Kimle başlayacağımızı düşüneceğiz. Beni mutlu eden ve psikolojik olarak yıpratan, geniş bir kadrom var, çok iyi oyuncularım var. Hangisi oyuna girse diye düşünüyorum. 3 kulvarda yarışıyoruz ve çok maç oynayacağız. Hepsini bu süreçte kullanacağım."

"UĞURCAN ÇAKIR'A AZ ÖDEMİŞİZ"

"Uğurcan bu maça çok motiveydi. Bu maça ekstra hazırlandı. Performansı beni şaşırtmadı, bu performansı bekliyordum. Kaleci performansının konuşulduğu bir maç seyrettirmek istemiyoruz. Rakip kalecinin konuşulması bizim için önemli. 11'e 10'ken çok kurtarışlar yaptı. Uğurcan gibi Türk kalecinin, karakter ve kişilik olarak, tecrübe olarak milli bir kaleci. Söylediğiniz para az veya çok gelebilir. Premier Lig'den kaleci isteyince 30 milyon Euro deniyordu en az. Uğurcan, Premier Lig seviyesinde bir kaleci. Şu an bakınca Uğurcan'a az ödemişiz."