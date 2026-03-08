Spor yazarları Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi

"OSIMHEN'İ ATACAK GÜCÜ YOK"

Erman Toroğlu (Sözcü): Okan Hoca oyuncu değişikliklerinde hata yapıyor, alakasız oyuncuları oyunda tutuyor ve attırıyor, Sane'de olduğu gibi. Halbuki Sane'yi çok önce oyundan alması gerekirdi. Ya kendisi maça dalıyor ya da yanındakiler onu uyandırmıyorlar.

G.Saray, Osimhen ile bir gol buldu, ofsayt mı değil mi sabaha kadar tartışılır. Ama bu maçta tartışılmayacak bir şey var. Peki o ne? 56. dakikada Osimhen rakibine faul yapıyor, sarı kartı var, Osimhen devam ediyor ve hakem faul verdiği için tepkili bir şekilde topa vuruyor. Yorumsuz bir sarı kart. Eee Osimhen'in bir sarı kartı var, yani kırmızı. Eee...FIFA hakemi olmuş bir hakemin Osimhen'i atacak gücü yok.