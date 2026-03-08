Spor yazarları Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, dev maçı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"G.SARAY KAZANMASINI BİLİYOR"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray, Beşiktaş’ı 10 kişiyle yenerek şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Derbi öncesi Beşiktaş’ın taraftar avantajını kullanarak kazanacağı şeklinde yorumlar yapıldı. Bunun en somut nedeni Beşiktaş’ın son haftaların kazanan bir takım olmasıydı. Fakat, öngörüler tutmadı. Şurası bir gerçek. Galatasaray oturmuş bir takım. Ne demek oturmuş. Yıllardır birbirini tanıyan oyunculardan kurulu olması. Üstelik Beşiktaş’a göre kaliteli oyuncu sayısı çok fazla. Bırakın diğerlerini tek başına Osimhen her şeye bedel. Galatasaray’ın Süper Lig’in en iyi takımı olduğunu söylemeye gerek yok. İstedikleri oyunu sahaya yansıtıyorlar. Kazanmasını biliyorlar.
"OSIMHEN'İ ATACAK GÜCÜ YOK"
Erman Toroğlu (Sözcü): Okan Hoca oyuncu değişikliklerinde hata yapıyor, alakasız oyuncuları oyunda tutuyor ve attırıyor, Sane'de olduğu gibi. Halbuki Sane'yi çok önce oyundan alması gerekirdi. Ya kendisi maça dalıyor ya da yanındakiler onu uyandırmıyorlar.
G.Saray, Osimhen ile bir gol buldu, ofsayt mı değil mi sabaha kadar tartışılır. Ama bu maçta tartışılmayacak bir şey var. Peki o ne? 56. dakikada Osimhen rakibine faul yapıyor, sarı kartı var, Osimhen devam ediyor ve hakem faul verdiği için tepkili bir şekilde topa vuruyor. Yorumsuz bir sarı kart. Eee Osimhen'in bir sarı kartı var, yani kırmızı. Eee...FIFA hakemi olmuş bir hakemin Osimhen'i atacak gücü yok.
"SANE'Yİ OYUNDAN ALMAMASI AKIL TUTULMASI"
Levent Tüzemen (Sabah): Sane ne kadar sorumsuz bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Galatasaray derbide öne geçiyor. Gereksiz yere yaptığı faullerle kırmızı kart görüp takımını yalnız bırakıyor. Okan hocanın, Sane'ye olan takıntısına şaşırıyorum. Sane, yaptığı orta dışında hiç ikili mücadeleyi kazanamadığı gibi kaptırdığı toplardan sonra bile rakibini kovalamadı. Okan hocanın onu oyundan almaması bir akıl tutulmasıydı. Liverpool maçı öncesi Sane'nin sorumsuzluğu sonrası G.Saray'da oyuncular, 10 kişilik bölümde müthiş biri enerji harcadılar.
"BEŞİKTAŞ DERBİYİ HAK ETMEDİ"
Sinan Vardar (Fotomaç): Bir süredir yeni transferler hakkında övgü dolu yorumlar yapılıyor. Ancak dünkü performansları görünce insanın aklına ister istemez şu soru geliyor: "Acaba yeni gelenler gerçekten Beşiktaş oyuncusu mu?"Açık konuşmak gerekirse Beşiktaş bu derbiyi kaybetmeyi hak etmedi. Sahada mücadele eden, risk alan ve gol arayan taraf siyah-beyazlı ekipti ama atan; Osimhen, tutan; Uğurcan maçın skorunu belirledi. Ama futbol bazen böyle... Maçın sonunda skor tabelasında Beşiktaş adına hüzün vardı. Ve bir gerçek var ki; Beşiktaş liderden 15 puan uzakta! Ne diyelim... Sağlık olsun.
"BU SAATTEN SONRA BIRAKMAZ"
Evren Turhan (Takvim): Galatasaray'ın 10 kişi kalmasıyla birlikte oyunun dengesi de değişti. Galatasaray ise risk almadan, tamamen skoru korumaya yönelik bir anlayışla sahada kaldı. Bu galibiyet yalnızca üç puan anlamına gelmiyor. Galatasaray böyle maçları kazanmaya devam ediyorsa, artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Sarı-Kırmızılılar bu saatten sonra şampiyonluğu kolay bırakmaz.
"ŞAMPİYONLUĞA %60 DAHA YAKIN"
Murat Özbostan (Sabah): Kadro kalitesi, Okan Buruk'un taktik disiplini ve 10 kişiyle bile mental üstünlük Galatasaray'daydı. Lider olmanın getirdiği öz güven de hissedildi. Hep derler ya 'Atanın da tutanın da iyi olacak' diye. İşte Galatasaray, bu formülle artık şampiyonluğa yüzde 60 daha yakın.
"NDIDI DIŞINDA ÇABALAYAN YOKTU"
Kartal Yiğit (Takvim): Hem oyun hem de hocanın taktiksel bakışı açısında. Hele Osimhen'in golünde bir savunma var evlere şenlik. Adam bomboş kafayı vurdu yanında dokunan bile yok! Dün Beşiktaş'ta Ndidi dışında çabalayan başka isim yoktu. Doğal olarak da bu sonuç geldi. Yeni Beşiktaş'ın gücünün böylesine bir rakibe karşı yetmediğini de gördük.
"UĞURCAN GALİBİYETTE EN ÖNEMLİ ROLÜ OYNADI"
Ercan Taner (Sözcü): Galatasaray, oyuncu kadrosunun kalitesini dün akşam fazlasıyla hissettirdi. Okan Buruk'un takımı dün akşam aldığı 3 puanla şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken; Beşiktaş bu tarz maçlarda oynayacak oyuncu eksikliğini izleyenlere tekrar hatırlattı. Uğurcan'ın ikinci yarıdaki kurtarışları galibiyette en önemli rolü oynamıştı.
"KALİTE FARKINI ÇOK NET GÖRDÜK"
Ahmet Çakar (Sabah): Çok hayati bir derbiydi ve G.Saray şampiyonluk yarışında dev bir adım attı. Aslında maçın geneline baktığımızda tamamen oyuncu kalitesi. Beşiktaş özelikle ilk yarıda sahada yoktu. Hücum edemediler, savunmaya çalıştılar fakat bu arada da özelikle Barış Alper, son haftaların yükselen yıldızı Murillo'yu darmadağın etti. Kalite farkı demişken devrenin sonlarına doğru Osimhen bir an boş bırakıldı, o da tabii ki affetmedi. İyi bir kafa vuruşuyla skor avantajını getirdi. İkinci yarı, Beşiktaş çok daha fazla golü düşündü. Çok fazla organize hücum edemeseler de önemli pozisyonlar buldular. Bu sefer de sahneye Uğurcan çıktı. Bazılarını kurtardı, bazılarında ise Beşiktaşlı oyuncuların kötü vuruşlarıyla skor gelmedi. Sonuçta Beşiktaş ile G.Saray arasındaki hem oyun farkını hem de oyuncu kalitesi farkını çok net gördük. Aynı zamanda G.Saray, çok ama çok hayati bir deplasman derbisin de 3 puanla kapadı.
Aslında Sane'ye ilk yarıda göstermesi gereken bir kırmızı kart var. VAR hakemi çağırmadı, ikinci yarı çağırıp telafi etti. Sallai'ye mutlak vermesi gereken bir sarı kart var, veremedi. İkinci yarıda sarı kartlı Osimhen'in düdükten sonra topa vuruşunu bilerek, isteyerek cezalandırmadı. Mutlak ikinci sarı kartı es geçti ve Osimhen de sahada kaldı.
"ATANIN TUTANIN İYİ OLACAK"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Uzatmaları da dikkate alırsak neredeyse 40 dakika 10 kişi oynadı Galatasaray. Futbolun değişmeyen klişesi, dün Dolmabahçe'de bir kez daha derbiye mührünü bastı: 'Futbolda atan ile tutanın iyi olacak.' Galatasaray, Liverpool maçı öncesinde büyük moral depoladı.
"G.SARAY KAZANMAYI HAK ETMEDİ"
Fatih Doğan (Sabah): Galatasaray nerdeyse 2 kere gelip, 1 golle döndüğü bir maç oynadı. Sane ve Osimhen'in kırmızı kart gördüğü senaryoyu takdirlerinize bırakıyorum. Galatasaray, galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. İki yıldızıyla ve tecrübesiyle 3 puanı söküp aldı. Beşiktaş'ta iki eleştiri var; golde Osimhen'i unutacak kadar adam ve alan paylaşımındaki kademe hatası. İki; rakip 40 dakika 10 kişi kalmasına rağmen atılamayan gol. Orkun başta olma üzere Beşiktaş, sonucu alacak kaliteyi ve pozisyonu üretemedi. Mücadeleye laf söylenmez ama Beşiktaş'ın hücumda alacağı daha fazla mesafe var.