Türkiye, arkeolojik kazılarda dünya lideri

Anadolu topraklarının altından gün yüzüne çıkarılan her buluntu, tarih anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmasının yanı sıra, Türkiye’nin dünyaya ilan ettiği bir kültürel gövde gösterisi haline geldi. Zira; Türkiye, arkeolojiyi tozlu raflardan ve dar akademik çevrelerden çıkarıp, tam teşekküllü bir milli politika haline getirmiş durumda.

Antik kaynaklarda 'Khalkedon' yani 'Körler Ülkesi' olarak tanımlanan Kadıköy'ün tarihi Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 3 yıldır devam eden arkeolojik kazılarda elde edilen kalıntılar M.Ö. 5. yüzyıldan başlayarak tarihe ışık tutuyor.

MİLLİ BİR POLİTİKA HALİNE GELDİ

Tarih boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafyayı, sadece yurt olarak görmekle yetinmeyen Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları sonucu son yıllarda yürüttüğü sistemli kazı stratejileriyle insanlık tarihini yeniden yazdıran buluntularla arkeolojide dünya liderliğine yükseldi. Son veriler, Türkiye’nin arkeolojiyi bir milli politika haline getirdiğini ve sahada en aktif ülke konumuna yükseldiğini gösterdi. Öyle ki, Türkiye arkeoloji biliminde küresel bir otorite haline geldi. Kazı çalışmalarının, 657’ye yükselmesiyle yeni bir tarihi rekora imza atılırken Türkiye, dünyanın en büyük arkeoloji laboratuvarına dönüştü. Yüzey araştırmalarıyla birlikte çalışma sayısı, yaklaşık 800'e ulaştı.

HER KAZI, HER BULUNTU HEDEFE YAKLAŞTIRIYOR

Kazı sayılarındaki artış, Türkiye'yi arkeolojik turizmde ve dünya miras listelerinde en üst sıraya yerleştirme hedefinin en güçlü dayanağı. Dünya genelinde arkeolojik faaliyetlerin yoğunlaştığı İtalya, Yunanistan ve Mısır gibi ülkelerle kıyaslandığında Türkiye, tek bir sezonda yürütülen aktif kazı sayısı bakımından zirvede bulunuyor.

Akdeniz çanağındaki rakipler, kazı çalışmaları, yıllık 200 - 500 bandında kalırken, Türkiye’nin kazı sayısı, arkeolojiyi bir milli strateji olarak konumlandırmasının göstergesi oldu.

7 YILDA % 190 ARTTI 2019'da Türk ve yabancı arkeologlar tarafından yürütülen kazı sayısı; 227 idi. 7 yıldaki artış % 190 ile 657'ye yükseldi.

ARTIK HİKÂYEYİ BİZ YAZIYORUZ

Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en keskin farklardan birinin, kazıların yönetimindeki yerelleşme oranı olduğu görülüyor. Türk bilim heyetlerinin yönettiği kazı sayısı; 184’e ulaşırken, buna karşın yabancı heyetlerin yönettiği kazı sayısı 29 olarak gerçekleşti. Bu tablo, Türk akademisinin ve arkeologlarının sahada kurduğu mutlak hâkimiyeti simgeliyor.

Eskiden arkeoloji denince akla; Batılı üniversitelerin fonladığı, yabancı heyetlerin yönettiği ve bizim sadece ev sahipliği yaptığımız bir tablo gelirdi. Artık hikâyeyi başkalarından dinlemiyoruz; hikâyeyi biz yazıyoruz.

Prof. Dr. Feriştah Alanyalı başkanlığında yürütülen Side Antik Kenti’ndeki çalışmalar, Türkiye’nin önemli arkeolojik çalışmalarından biri. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sık sık antik kenti ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

BİLİMSEL OTORİTE KURULDU

Yüksek oranlarda kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği ülkelerde kazıların büyük çoğunluğu Batılı üniversiteler ve fonlar tarafından yönetilirken; Türkiye, kendi akademisyenleri ve arkeologlarıyla sahada mutlak bir bilimsel otorite kurdu.

Side Antik Kenti

SU ALTI KAZILARI DA ARTTI

Türkiye, arkeolojiyi sadece antik kent kazısı olarak görmeyip branşlara ayırarak uzmanlaştı. 7 farklı noktada yürütülen sualtı kazısı, Türkiye’yi İtalya ile birlikte sualtı arkeolojisinde dünyanın en yetkin iki ülkesinden biri haline getirdi. Örneğin Antalya açıklarında bulunan 15'inci yüzyıl batığı sadece bir gemi kalıntısı değil; o dönemin ekonomik ağlarını, ticaret rotalarını günümüze taşıyan bir zaman kapsülü. Deniz altındaki mirasımızı da en az toprağın altındaki kadar ciddiye alıyoruz.

KİLİT ROL OYNUYOR

Müze müdürlükleri başkanlığında yürütülen faaliyetler de kültürel varlıkların zamana ve modern yapılaşmaya karşı korunmasında kilit rol oynuyor. 2024’te 162 olan sayı, 2025’te 185’e yükseldi. Altyapı ve yatırım projeleri sırasında tarihin zarar görmemesi adına 7 adet büyük ölçekli kurtarma kazısı tamamlandı. Bu çalışmalar, Türkiye’nin kültürel mirası koruma disiplininde hızlı müdahale kapasitesinin bir hayli yüksek olduğunu gösteriyor.

119 ARAŞTIRMA ALANI OLUŞTURULDU Kazı çalışmalarının yanı sıra ülkemizde 2025'te 119 araştırma alanı oluşturuldu. ♦ Türk Yüzey Araştırmaları… 96 ♦ Yabancı Yüzey Araştırmaları… 8 ♦ Sualtı Araştırmaları… 3 ♦ Jeofizik – Jeoradar Çalışmaları… 12

NEDEN ÖNEMLİ? TURİZME VE EKONOMİYE KATKILARI NELERDİR?

Arkeoloji, sadece toprağı kazıp insanlık tarihini gün ışığına çıkarma anlamı taşımıyor.

♦ Kazı alanları, bir şehrin veya bölgenin dünya haritasına eklenmesini sağlıyor. Örneğin, Şanlıurfa Göbeklitepe'deki kazılarla birlikte tarihin sıfır noktası olarak küresel bir marka haline geldi. Bölgenin uluslararası bilinirliğini artarken, kültürel miras bilinci gelişti.

♦ Bir antik kentin ziyarete açılması, bilet geliri elde etmenin çok ötesinde kazanç sağlıyor. 'Turizm çarpanı' sayesinde pek çok sektör canlanıyor. Gelen turistlerin yeme - içme ve barınma ihtiyacı yerel işletmeleri büyütüyor. Yerel halkın; rehberlik, bekçilik, restorasyon ve hizmet sektöründe çalışmasıyla istihdam oranı artıyor. Örneğin Side Antik Kenti'ndeki kazılarda bölgede yaşayan ev kadınları aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kazılarda bulunan eserlerin replikaları yerel sanatı ve ticareti tetikliyor.

Side Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında çok sayıda ev kadını çalışıyor.

♦ Devletler ve yerel yönetimler, turist akınını yönetebilmek için kazı bölgelerine yatırımda bulunarak yeni yollar ve toplu taşıma hatları inşa ediyor.

Sonuç olarak Türkiye artık sadece tarihin üzerinde oturmuyor; o tarihi yönetiyor, koruyor ve geleceğe taşıyor. Bu 'Arkeolojik Rönesans', ülkemizin kültürel bağımsızlığının ve küresel otoritesinin güçlü bir ilanı oldu.

DÜNYADA BÜYÜK HEYECAN YARATTILAR

İnsanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe'den sonra Karahantepe ve Hattuşa da (Boğazkale) benzer özellikleriyle küresel ölçekte heyecana neden oldu.

• KARAHANTEPE

Taş Tepeler projesi kapsamında Arkeolog Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında yürütülen kazılarda, Karahantepe'de şimdiye kadar bulunan en büyük ve gerçekçi insan heykellerinden biri gün yüzüne çıkarıldı. 2.3 metre yüksekliğindeki bu heykel, Neolitik dönem insanının anatomik detaylara verdiği önemi kanıtlıyor. Bu buluntu, yerleşik hayata geçiş evresinde sanatın ve inancın tahmin edilenden çok daha karmaşık bir yapıda olduğunu göstererek dünya arkeoloji literatürünü güncelledi.

• HATTUŞA

Hitit İmparatorluğu’nun başkentinde yürütülen kazılarda, daha önce bilinmeyen bir dile ait ifadeler içeren yeni bir çivi yazılı tablet bulundu. Tabletin, Hititlerin fethettiği bölgelerdeki halkların dillerini; muhtemelen Kalaşma dilini kayıt altına alma geleneğinin bir parçası olduğu anlaşıldı. Bu keşif, Anadolu’nun tunç çağındaki çok dilli ve çok kültürlü yapısını aydınlatırken, dil bilimciler için Hint - Avrupa dil ailesinin kökenlerine dair yeni kapılar araladı.