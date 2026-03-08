Canlı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı

        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dün komşu ülkelerden özür dilemesinin ABD tarafından 'İran teslim oldu' anlamı çıkarılmasına yanıt verdi. Pezeşkiyan, "Düşman sözlerimi yanlış anladı, komşularımızla aramıza ayrılık sokmak istiyorlar. Komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız gerektiği söylendi. Ancak saldırılara karşılık vermek zorunda kalıyoruz, ama bu, bir komşu ülkeyle anlaşmazlığımız olduğu veya halkını kızdırmak istediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 08:25
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Düşman sözlerimi yanlış anladı, komşularımızla aramıza ayrılık sokmak istiyorlar" açıklamasında bulundu.

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "komşularıyla ayrılık çıkarmaya çalışan düşman tarafından yanlış yorumlandığını" söyledi.

        Pezeşkiyan, "Tekrar tekrar kardeş olduğumuz ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız gerektiği söylendi. Ancak saldırılara karşılık vermek zorunda kalıyoruz, ama bu, bir komşu ülkeyle anlaşmazlığımız olduğu veya halkını kızdırmak istediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

        Pezeşkiyan, ülkesinin, "bölge ülkeleriyle iyi komşuluk, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesini her zaman vurguladığını" söylemesinin ardından yeni açıklamada bulundu.

        İran Cumhurbaşkanı, "Düşman sözlerimi yanlış anladı, komşularımızla aramıza ayrılık sokmak istiyorlar" dedi.

        DOSTANE İLİŞKİLERİN SÜRDÜRÜLMESİ VURGUSU

        Pezeşkiyan dün akşam yaptığı açıklamada, "İran, bölge ülkeleriyle iyi komşuluk ve ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesini ve devam ettirilmesini her zaman vurgulamıştır." demişti.

        Pezeşkiyan, ülkelerini korumak için ölene kadar direneceklerini kaydederek, "İran'ın savunma operasyonları, yalnızca İran halkına karşı saldırgan eylemlerin kaynağı ve kökeni olan hedeflere ve tesislere yöneliktir ve biz bunları meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz." demişti.

        İran’ın bölge ülkelerine yönelik füze saldırılarına da değinen Pezeşkiyan, “Biz dost ve müttefik ülkelerimize saldırmadık, ancak bölgedeki Amerikan üslerini, tesislerini ve askeri imkanlarını hedef aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖZÜR DİLEMİŞTİ

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Geçici Liderlik Konseyi'nin saldırı gelmeyen komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

        "İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemeliyim." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, "Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz." demişti

