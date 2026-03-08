Canlı
        İsrail Cumhurbaşkanı, Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi

        İsrail Cumhurbaşkanı, Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi

        İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu için af talebinde bulunması çağrısına yanıt verdi. Herzog, Netanyahu'nun affı konusunda "her şeyin masada olduğunu" ancak bunun "İsrail yasalarına göre yapılması gerektiğini" vurguladı

        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 08:02
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun affı konusunda "her şeyin masada olduğunu" ancak bunun "İsrail yasalarına göre yapılması gerektiğini" vurguladı.

        Herzog, Cumartesi günü Fox News'te yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu af talebine yanıt verdi.

        Herzog, Fox News sunucusu Aishah Hasnie'ye şunları söyledi:

        "Her şeyi ciddiyetle değerlendireceğimi söyledim, ancak süreç gereği ve İsrail yasalarına göre, ilgili makamlar tarafından bana verilmesi gereken görüşleri beklemekle yükümlüyüm."

        "Başkan Trump'a son derece saygı duyuyorum" diyen Herzog, "Dürüst olmak gerekirse, ona büyük bir sevgi ve saygıyla yaklaşıyorum çünkü o, tarihi değiştiren özgür dünyanın lideri. Ancak, İsrail'deki iç bir dava olan bu davanın esaslarına göre, yemin ettim ve İsrail devletinin cumhurbaşkanıyım." dedi.

        TRUMP'TAN NETANYAHU'YA AF TALEBİ

        ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde Axios'a verdiği demeçte, Netanyahu'nun "İran'la savaşa" odaklanması için kendisine "af verilmesi" gerektiğini söylemişti.

        Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının "cadı avı" olduğunu savunan Trump, "Her gün Bibi ile savaş hakkında konuşuyorum. Onun lanet olası bir mahkeme sürecine değil, savaşa odaklanmasını istiyorum. Bibi'nin üzerindeki tek baskının İran'la savaş olması istiyorum." yorumunu yapmıştı.

        Trump ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Netanyahu'ya af çıkaracağını kendisine 5 kez söylediğini, ancak sözünü yerine getirmediğini ileri sürmüş, Netanyahu'ya af çıkarana kadar Herzog ile görüşmeyeceğini de sözlerine eklemişti.

        NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

        İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

        Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü. Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

        Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

