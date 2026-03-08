Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok

ABD Başkan Donald Trump dün akşam yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi "ciddi olarak düşündüğünü" söyledi, ancak ABD'nin İran'la olan savaşı kazanmak için bunlara ihtiyacı olmadığını da ekledi.

Trump, bu hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı defalarca eleştirmiş ve Londra'nın ABD'nin İran'a saldırmak için İngiliz üslerini kullanma girişimini engellemesinin ardından iki ülke arasındaki tarihsel olarak yakın ilişkiyi "mahvettiğini" öne sürmüştü.

Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Trump, İran'la olan çatışma sırasında İngiltere'nin desteğinin eksikliğini "hatırlayacağını" söyledi.

Trump, "Bir zamanlar Büyük Müttefikimiz, belki de hepsinin en büyüğü olan Birleşik Krallık, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi olarak düşünüyor" dedi ve ekledi:

"KAZANDIĞIMIZ SAVAŞLARA KATILAN İNSANLARA İHTİYACIMIZ YOK"

"Sorun değil, Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok, Ama unutmayacağız. Zaten kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok!"

Trump'ın bu paylaşımı, İngiliz Savunma Bakanlığı'nın Cumartesi günü Prens of Wales uçak gemisinin olası konuşlandırılması için hazırlık yaptığını açıklamasının ardından geldi.

Ancak bir İngiliz yetkili, uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağına dair henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi.

STARMER İZİN VERMEME KARARINI SAVUNDU

Starmer, ABD güçlerinin İran'a yönelik ilk saldırıları desteklemek için İngiliz üslerini kullanmasına izin vermeme kararını savundu ve herhangi bir askeri eylemin yasal ve iyi planlanmış olduğundan emin olması gerektiğini söyledi.

Daha sonra, ABD güçlerine, İran füzelerine karşı savunma amaçlı saldırılar için İngiliz üslerini kullanma izni verdi.

Depolama alanlarında veya fırlatma rampalarında bulunan füzelere karşı savunma amaçlı saldırılar olarak adlandırdığı eylemler için.

Starmer bu yılın başlarında Trump'ın Grönland'ı satın alma isteğini eleştirmiş ve Avrupa birliklerinin Afganistan'daki savaşta ön cephe çatışmalarından kaçındığı yönündeki yorumlarının "açıkçası dehşet verici" olduğunu söylemişti.