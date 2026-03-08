Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Amasya ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 11° Ankara Güneşli 10° İzmir Kısmen Güneşli 16° Antalya Güneşli 20° Trabzon Kısmen Güneşli 7° Bursa Kısmen Güneşli 11° Adana Güneşli 17° Diyarbakır Güneşli 12° Gaziantep Güneşli 12° Ağrı Kısmen Güneşli -1°

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÖNEMLİ UYARILAR

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması da istendi.

Fotoğraf: AA