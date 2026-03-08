Canlı
        Son dakika: Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!

        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Açıklamada Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında da bulunularak dikkatli olunması istendi. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Giriş: 08.03.2026 - 09:14
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Amasya ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        ÖNEMLİ UYARILAR

        Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın da, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması da istendi.

        Fotoğraf: AA

