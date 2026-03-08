8 Mart Dünya Kadınlar Günü, küresel olarak kutlanan günlerden biri. Kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesinin altının çizildiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınların; ekonomik, siyasi ve sosyal başarıları kutlanıyor. Ünlü isimler de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadınların toplumdaki değerlerinin ne ölçüde yüksek olduğuna dikkat çekti.

Ebru Gündeş: Daha adil, daha eşit, daha umut dolu bir dünya için; kadınların sesi hiçbir zaman kısılmasın, emeği görünmez olmasın, hayalleri yarım kalmasın. Her kadının güvenle yürüdüğü, özgürce kendini ifade ettiği, hak ettiği değeri ve desteği gördüğü barış dolu bir dünya dileğiyle...

REKLAM

Hülya Koçyiğit: Emeğiyle dünyayı güzelleştiren, gücüyle ilham veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Hülya Koçyiğit

Hadise: Hayatı güzelleştiren, ilham veren, değiştiren tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İyi ki varız.

Yalın: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sizsiniz dünyayı döndüren.

Demet Evgâr: Kadınlar her alanda hakkı olanı ister. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Burcu Biricik: "Daha çok kız kardeşimin yükseklere kanat çırpmasını istiyorum. Zira özgürlük hiçbir zaman kadınların kolay kolay elde edebileceği bir şey olmadı" Ursula K. Le Guin.

Çağla Şıkel: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Çağla Şıkel

REKLAM

Uğur Aslan: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sizler, hayatın her alanında gösterdiğiniz güçlü duruşlarınız, cesaretiniz ve özgürlüğünüzle dünyayı daha güzel bir yer haline getiriyorsunuz. İçinizdeki gücü ve cesareti hiçbir zaman kaybetmediğiniz yarınlar dileriz.

güçlü, cesur, özgür...

Tan Taşçı: Herkes bir şeyle mücadele ediyor, kadınlar pek çok şeyle. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.

Sinem Ünsal: Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun.

Sinem Ünsal

Zeynep Bastık: "Daha çok kız kardeşimin yükseklere kanat çırpmasını istiyorum. Zira özgürlük hiçbir zaman kadınların kolay kolay elde edebileceği bir şey olmadı." Ursula K. Le Guin. Hepimizi çok seviyorum. Her birimizi mücadelemizden sarıp sarmalıyorum.

Özge Ulusoy: "Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" Mustafa Kemal Atatürk. Her Türk kadınının başarısının arkasında tek bir erkek vardır.

Emrah: 8 Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Ata Demirer: Doğa emeği tanır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Derya Uluğ: "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" Mustafa Kemal Atatürk. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Derya Uluğ