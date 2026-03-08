Canlı
        Haberler Dünya İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan ABD Başkanı Trump'a: "Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz" | Dış Haberler

        İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan ABD Başkanı Trump'a: "Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz"

        İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper, ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya üzerinden İngiltere'nin İran saldırılarına katılmamasına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. Cooper, "Diplomasiyi sosyal medya üzerinden yapıyorsanız, bu bizim tarzımız değil" dedi

        Giriş: 08.03.2026 - 14:27
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden İngiltere'nin İran saldırılarına katılmama kararına yaptığı eleştirilere yönelik, "Diplomasiyi sosyal medya üzerinden yapıyorsanız, bu bizim tarzımız değil." ifadesini kullandı.

        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok Haberi Görüntüle

        Sky News'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cooper, Orta Doğu'da İran'ın hedefi olan ülkelere savunma desteği vermek için İngiliz jetlerinin sürekli havada olduğunu belirtti.

        İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının başladığı günden bu yana bölgede bulunan tahmini 300 bin İngiliz vatandaşını tahliye için çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Cooper, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, "İngiltere ABD'ye ilk günden destek vermeliydi." açıklamasını değerlendirdi.

        "İNGİLTERE'NİN ULUSAL ÇIKARLARINA UYGUN DAVRANMAMIZ LAZIM"

        Cooper, "İngiltere'nin ulusal çıkarlarına uygun davranmamız lazım. Bu nedenle ABD ve İsrail tarafından yürütülen başlangıç saldırılarına destek vermedik. İran'ın müttefiklere saldırı düzenlemesiyle bu ülkelere savunma desteği vermeye başladık." diye konuştu.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! Haberi Görüntüle

        Blair'in düşüncesine katılmadığına vurgu yapan Cooper, İngiltere'nin bu süreçte diplomatik çözüm aradığının da altını çizdi.

        "Ne olursa olsun ABD'ye katılmamız gerektiğini söyleyenler var." diyen Cooper, ABD'ye her koşulda katılmanın ya da tamamen karşı çıkmanın İngiltere'nin ulusal çıkarlarına uygun olmadığını kaydetti.

        Cooper, İngiltere'nin Irak'ta yanlış gidenlerden ders çıkardığını da vurguladı.

        "DİPLOMASİYİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPMIYORUZ"

        ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'ye destek vermediği için sosyal medya paylaşımları üzerinden yönelttiği eleştirilere de değinen Cooper, şunları kaydetti:

        "Bu görevi yaparken sosyal medya paylaşımlarına değil gerçeğe odaklanmam gerektiğini öğrendim. ABD Başkanı'nın ABD'nin çıkarlarına uygun davranma sorumluluğu var, İngiltere Başbakanı'nın da İngiltere'ninkine uygun davranma sorumluluğu var."

        Cooper, iki liderin bazen birbirinden farklı düşünse de iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Biz işleri söz oyunları ya da abartıyla değil gerçekten pratik, sakin ve istikrarlı kararlar alarak yapacağız." dedi.

        Bakan Cooper, "Eğer diplomasiyi sosyal medya üzerinden yapıyorsanız, bu bizim tarzımız değil. Bu hükümet farklı bir yol izliyor." ifadesini kullandı.

        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatına geldiği Antalya'da öldü

        Antalya'da özel bir hastanede karın ve göğüs gerdirme operasyonu geçiren Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux (35), ardından yaşamını yitirdi. Gailloux'un ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.    

