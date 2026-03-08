Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım | Dış Haberler

        İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara AB içinde en net şekilde karşı çıkan İspanya Başbakanı Sanchez, sosyal medya hesabında, son dönemlerde kendisine büyük ilgi gösteren Türk sosyal medya kullanıcılarına selam gönderdi. Kamerada Türk bayrağının görüldüğü bir görüntüyü paylaşan Sanchez, "Türk sosyal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 09:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve İsrail'e karşı aldığı siyasi tavırla Türkiye'de kamuoyunda beğeni alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X sosyal medya platformundaki hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.

        Sanchez, sosyal medya hesabında, son dönemlerde kendisine büyük ilgi gösteren Türk sosyal medya kullanıcılarına selam gönderdi.

        İspanya'nın Kastilya ve Leon özerk yönetiminde 15 Mart'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Soria kentinde yaptığı mitingden "Türk bayraklı" bir görüntü paylaşan Sanchez, "Türk sosyal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar." diye yazdı.

        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu? Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Sanchez, ABD ve İsrail'i Irak'a yönelik saldırılarından dolayı Avrupa'da en sert eleştiren siyasi lider olarak bilinirken, bu tavrı Türk kamuoyunda övgü almış, iki ülke basını da bunu ön plana çıkarmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da etiketsiz 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün imha edildi

        Tekirdağ'da otoyol jandarmasının ihbarı üzerine durdurulan bir araçta etiketsiz ve izlenebilirliği bulunmayan 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün ele geçirilerek imha edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        "Trump bedelini ödemeli"
        "Trump bedelini ödemeli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        "Savaşın yayılmasını istemiyoruz."
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Okan Buruk'tan derbi zaferi sonrası açıklamalar!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        ABD basını: 1 uçak gemisi daha sevk ediliyor
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Beşiktaş’ın namağlup serisi sona erdi!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem