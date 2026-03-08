Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası! | Son dakika haberleri

        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!

        Kahramanmaraş'ta ayrılmak istediği Hasan Hüseyin Subaşı tarafından boğularak öldürülen Alev Koç'un kardeşi Zeynep İbili, ablasının ölmeden önce kredi çektiğini ve bunu öldükten sonra öğrendiklerini belirterek, "Bankadan çektiği 4 milyon TL ortada yok" dedi

        Giriş: 08.03.2026 - 12:59
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ayrılmak istediği Hasan Hüseyin Subaşı tarafından boğulan Alev Koç’un kardeşi Zeynep İbili, ablasının ölmeden önce kredi çektiğini ve bunu öldükten sonra öğrendiklerini belirterek, “Bir dolandırıcı tarafından canice katledildi. Tahmini 4 milyon TL diye biliyoruz ve para ortada yok, ne oldu bilmiyoruz” dedi.

        DHA'nın haberine göre olay, 11 Şubat’ta Pazarcık'ta bir mezarlıkta meydana geldi. 2 çocuk annesi Alev Koç, 4 aydır birlikte olduğu Hasan Hüseyin Subaşı’ndan ayrılmak istedi. Subaşı, son kez konuşmak istediğini söyleyerek Koç ile buluştu. Alev Koç, kararından vazgeçmediğini söyleyince Subaşı, genç kadını araç içerisinde boğdu.

        Hasan Hüseyin Subaşı daha sonra Gaziantep Adliyesi’ne giderek suçunu itiraf etti. Bilgi üzerine mezarlığa giden jandarma ekipleri, araçta Alev Koç’un cansız bedenini buldu. Koç’un cenazesi gözyaşları içinde toprağa verilirken, Hasan Hüseyin Subaşı da tutuklanarak cezaevine konuldu.

        "PARA ORTADA YOK"

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, 2 çocuk annesi Alev Koç’un ailesi, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedikleri Subaşı’nın dolandırıcı olduğunu öne sürdü. Koç’un kardeşi Zeynep İbili, ablasının yaşamayı seven ve hayat dolu bir olduğunu ve canice katledildiğini söyledi. İbili, “Alevler ölmesin, bunun için ağır bir ceza verilsin. Gerekirse idam getirilsin. Yeter artık kadınlarımız ölmesin. En ağır cezayı almasını istiyoruz, gerekirse idam istiyoruz içimiz bir nebze soğusun. Ablam kredi çekmiş son zamanlarda ve büyük ihtimalle bu dolandırıcıya vermiş. Çünkü bu krediden öldükten sonra haberimiz oldu. Bir dolandırıcı tarafından canice katledildi. Tahmini 4 milyon lira diye biliyoruz ve para ortada yok, ne oldu bilmiyoruz. Fransa’da da daha önce bir dolandırıcılık olayı olmuş, Narlı’da da birkaç insanı dolandırdığını söylediler” dedi.

        "FRANSA’DA 2 KADINI DOLANDIRMIŞ"

        Alev Koç'un annesi Cennet Koç ise “Kızım cinayete kurban gitti. Benim kızım bunu hak etmedi. Canice öldürdü. Zaten dolandırıcıymış, herkesi dolandırmış. Fransa’da 2 kadını dolandırmış. Kredi çekmiş üstüne kadın daha hala ödüyor. Herkesi dolandırmış, benim kızımı da dolandırdı. Para için kızımı öldürdü. Alevler ölmesin” diye konuştu.

        "KENDİNİ MAFYA DİYE TANITMIŞ"

        Baba Hayri Koç da Subaşı’nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, “Kızımı kaybettim. Bir dolandırıcı tarafından, Hasan Hüseyin değil de katil Subaşı tarafından katledildi. Zaten herkes biliyor. Kızım yufka yürekli. Para istedi, pul istedi, aldı aldı kızım da bu parasını isteyince belki bu yüzden yolları ayrıldı. Kendini mafya diye tanıtmış, korkutmuş. Adaletten, en ağır ceza almasını istiyorum. Benim kızımı nasıl boğduysa onun da boğulmasını istiyorum ki herkese ibret olsun, herkese ders olsun. Başka Alev’ler ölmesin, bir Alev daha eksilmesin, başkalarının canı yanmasın. Bir aileyi yıktı, bir aile yok oldu. Yaşıyoruz ama yaşayan ölülerden birileriyiz biz” dedi.

        2 metrelik buluşma

        NBA'in efsanevi basketbolcusu Shaquille O'Neal'ın Rus model Ekaterina Lisina ile buluşmasıyla ortaya neşeli görüntüler çıktı.

