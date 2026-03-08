Kadıköy'de kritik viraj! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Son 2 maçından beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler zirve yarışındaki rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftaya kayıp yaşamak istemiyor. İşte teknik direktör Tedesco'nun muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Ligdeki 24 mücadelede 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puan toplayan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler son 2 maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı. 53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var.
Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.
6 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart sınırında.
Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.
TEDESCO KULÜBEYE DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 2 maç sonra takımın başında sahaya çıkacak.
Geçirdiği ağır enfeksiyon sebebiyle ligde oynanan Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçlarında takımını yalnız bırakan İtalyan teknik adam, Samsunspor mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.
LİGDE 66. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 65 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Kanarya'nın galibiyet sayısında 35-12 üstünlüğü bulunuyor. 18 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 110 golüne, kırmızı-beyazlılar 60 golle karşılık verdi.
SON 4 MAÇ BERABERE BİTTİ
Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren, Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki son maçlarda beraberlikler dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023'te deplasmanda 2-0 kazanırken sonrasında 2'si İstanbul'da, 2'si Samsun'da olmak üzere 4 lig karşılaşmasında eşitlik bozulmadı.
İki ekip son olarak 6 Ocak tarihinde Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 kazandı.
FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği farklı skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabaka lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetler de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla mağlup etti.
İÇ SAHA KARNESİ
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, Alanyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 24 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.
SAMSUNSPOR SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI
Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren Samsunspor, bu sezon ise inişli-çıkışlı performans sergiledi. Ligde ilk 12 maçta 23 puan toplayarak sadece 1 maçta mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi sonrasında ise düşüş yaşadı. Samsunspor'un son 12 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar 2 hafta önce de teknik direktör değişikliği yaşarken, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i:
Ederson, Mert, Yiğit Efe, Guendouzi, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Cherif.