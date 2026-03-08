Pelin Karahan'dan boşanma açıklaması

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pelin Karahan, Levent'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, Bedri Güntay ile aldıkları ayrılık kararı hakkında fazla konuşmak istemedi.

"HASSAS BİR KONU"

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan Pelin Karahan, "Aslında özel bir konu. Hassasiyetinize sığınıyorum. Ailevi bir durum olduğu için şu an açıklama yapmak istemiyorum ama ben iyiyim. Bir gelişme olursa ve bir şey söylemem gerekirse sizlerle paylaşırım" dedi.

REKLAM

Çalışmalarına devam ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Ben toplantılarıma ve işlerime devam ediyorum. Bir tiyatro oyunum var, hâlâ sahneliyoruz. Bir gün sizi de oyunuma davet ediyorum" dedikten sonra aracına binerek oradan ayrıldı.

Öte yandan Pelin Karahan, 2011–2013 yılları arasında da Erdinç Bekiroğlu ile evlilik yaşamıştı.

Pelin Karahan ve Erdinç Bekiroğlu

Bedri Güntay ile 2014'te nikâh masasına oturan Pelin Karahan, aynı yıl Aralık ayında Ali Demir Güntay'ı, Eyüp Can Güntay'ı ise 2017'de kucağına almıştı.

Bedri Güntay ve Pelin Karahan