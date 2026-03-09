Canlı
        SON DAKİKA: Sermin Bacak kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri | Son dakika haberleri

        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...

        Muğla'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi 51 yaşındaki Ali Bacak tarafından bıçaklanarak öldürülen 42 yaşındaki Sermin Bacak, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Bacak'ın tabutunu kadınlar taşıdı. Bacak'ın ifadesinde, "Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden almak isterken bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" dediği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Muğla'da olay, dün saat 01.00 sıralarında Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Bacak (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        EŞİNİ BIÇAKLA YARALADI

        DHA'daki habere göre kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Ali Bacak’ın ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kavaklıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bacak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Bacak, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        "ELİNDEN ALMAK İSTERSEN SAPLANDI"

        Bacak’ın ifadesinde, "Sermin’in elinde bıçak vardı. Elinden almak isterken bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" dediği belirtildi.

        ERKEKLERİN TAŞINMASINA İZİN VERMEDİLER

        Sermin Bacak için Fethiye Kocatepe Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bazı siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile Bacak'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Kılınan namazın ardından Bacak’ın tabutunu kadınlar omuzladı. Kadınlar tabutun erkekler tarafından taşınmasına izin vermedi. Sermin Bacak'ın cenazesi Hallaç Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

