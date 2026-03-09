Muğla'da olay, dün saat 01.00 sıralarında Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Bacak (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

EŞİNİ BIÇAKLA YARALADI

DHA'daki habere göre kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Ali Bacak’ın ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kavaklıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bacak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KATİL KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Bacak, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ELİNDEN ALMAK İSTERSEN SAPLANDI"

Bacak’ın ifadesinde, "Sermin’in elinde bıçak vardı. Elinden almak isterken bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" dediği belirtildi.

ERKEKLERİN TAŞINMASINA İZİN VERMEDİLER

Sermin Bacak için Fethiye Kocatepe Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bazı siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile Bacak'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kılınan namazın ardından Bacak’ın tabutunu kadınlar omuzladı. Kadınlar tabutun erkekler tarafından taşınmasına izin vermedi. Sermin Bacak'ın cenazesi Hallaç Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.