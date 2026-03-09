Canlı
Habertürk
Habertürk
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Bu hafta Merkür retrosunun etkileri sürerken, 3 Mart'taki Başak burcundaki Ay tutulmasının getirdiği yüzleşmeler gündemde kalmaya devam ediyor. 11 Mart'ta Jüpiter'in ileri harekete başlaması bazı alanlarda tıkanıklıkları açarken, 15 Mart'taki Merkür–Mars kavuşumu iletişimde sertleşmelere ve sabırsızlığa işaret ediyor. Peki 9–15 Mart haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız...

        Giriş: 09.03.2026 - 10:29
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Bu haftanın temaları sabır, net olmak ve kelimeleri dikkatli seçmek. Özellikle hatırlatalım: Merkür retrosu hala devam ediyor. İletişimde aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar ve eski konuların yeniden gündeme gelmesi çok olası.

        3 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşen Ay tutulmasının etkileri de hâlâ sürüyor. Özellikle düzen, iş, sağlık ve detay gerektiren konularda hayat sizden net kararlar isteyebilir.

        Neyse ki 11 Mart’ta Jüpiter gerilemesi bitiyor ve ileri harekete başlıyor. Uzun süredir tıkanmış gibi hissettiğiniz alanlarda yavaş yavaş açılmalar başlayabilir.

        15 Mart’ta ise Merkür–Mars kavuşumu var. Bu da demek oluyor ki sözler sertleşebilir, sabırsızlık artabilir. Peki 9-15 Mart haftasında 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.

        Sevgili Koçlar, iletişimde gerginliklere açıksınız. Özellikle iş ortamında ani çıkışlardan kaçının.

        Sevgili Boğalar, aşk hayatınızda geçmiş bir konu yeniden gündeme gelebilir. Jüpiter’in ileri hareketi maddi konularda rahatlatabilir.

        Sevgili İkizler burçları, ev ve aile konularında eski meseleler konuşulabilir. Merkür retrosunda net karar almak yerine gözlem yapmanız daha iyi olacaktır.

        Sevgili Yengeçler, yakın çevre, kardeşler, iletişim trafiği çok yoğun. Yanlış anlaşılmalara açık bir haftadasınız; dikkat!

        Sevgili Aslanlar, maddi konularda ani harcamalara dikkat. Jüpiter’in desteğiyle bir gelir fırsatı yeniden canlanabilir.

        Sevgili Başaklar, hayatınızla ilgili ciddi bir karar aşamasında olabilirsiniz. Sabırlı olun, acele etmeyin.

        Sevgili Teraziler, geçmişle ilgili bir konu zihninizi meşgul edebilir. İçsel yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönemi dinlenmeye ayırın.

        Sevgili Akrepler, arkadaş çevrenizde bir gerginlik yaşanabilir. Sosyal ortamlarda söylenecek sözler büyüyebilir.

        Sevgili Yaylar, Jüpiter’in ileri hareketi sizi kariyerde görünür kılmaya başlayacak ancak otorite figürleriyle tartışmalardan kaçının.

        Sevgili Oğlaklar, eğitim, yurt dışı, hukuki konular yeniden gündeme gelebilir. Kesin imzalar için acele etmeyin.

        Sevgili Kovalar, ortak para, borç, kredi konularında dikkatli olun. Eski bir ödeme meselesi tekrar karşınıza çıkabilir.

        Son olarak Balıklar, ilişkiler alanı çok hareketli. Eski bir konuşma gündeme gelebilir. Partnerinizle gereksiz inatlaşmalara girmeyin.

