Otomotivde Hürmüz alarmı! "Tüm sektörü etkileyebilir"

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan fiili kapanma, otomotiv ve lastik sektöründe maliyet baskısını artırabilecek bir risk olarak değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, artan jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları ve lojistik süreçler üzerinden üretim maliyetlerini etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Önceki hafta otomotiv basını ile bir araya gelen Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Avrupa pazarındaki daralmanın sektörü zaten zorladığını belirterek, bölgedeki yeni gerilimlerin tabloyu daha da karmaşık hale getirebileceğini söyledi.

Yalnız, son dönemde yaşanan gelişmelere işaret ederek, "Enerji fiyatlarındaki artışlar ve Avrupa’daki piyasanın daralması zaten sektör üzerinde baskı yaratıyordu. Geçen hafta bölgemizde yeni bir savaşın başlaması da riskleri artırdı. Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması tüm sektörü olumsuz etkileyebilir. Bunun etkisinin ne kadar olacağını ise önümüzdeki süreçte göreceğiz" dedi.

"SEKTÖR YAKIN TAKİPTE"

Otomotiv tedarik sanayisi temsilcilerinden de benzer uyarılar geldi. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, Hürmüz Boğazı’nın dünya enerji ticaretindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Birinci, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birinin bu hat üzerinden taşındığını belirterek, "İran-ABD gerilimi nedeniyle boğazın trafiğe kapanması, enerjiye yüksek bağımlılığı olan sanayi kollarını yakından ilgilendiriyor. Türkiye otomotiv tedarik sanayi açısından da bu durumun doğrudan etkileri söz konusu olabilir" dedi.

Türkiye otomotiv tedarik sanayinin büyük ölçüde Avrupa üretim ağlarıyla entegre bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Birinci, enerji maliyetlerindeki olası artışların ve küresel lojistikte yaşanabilecek aksaklıkların üretim maliyetleri ile tedarik süreleri üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti. Birinci, "Özellikle petrokimya türevleri, plastik hammaddeler ve bazı metal girdilerinde küresel fiyat dalgalanmaları yaşanması ihtimali sektör tarafından yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı

"TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ OLABİLİR"

Türkiye’nin coğrafi konumu, güçlü üretim altyapısı ve Avrupa’ya yakınlığı sayesinde jeopolitik belirsizlik dönemlerinde avantaj elde edebileceğini de dile getiren Birinci, "Küresel şirketler, riskli ve uzun tedarik hatları yerine daha güvenli ve yakın üretim merkezlerine yönelme eğilimi gösterebiliyor. Türkiye otomotiv tedarik sanayi bu noktada Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik ortağı olma özelliğini güçlendirebilir" görüşünü paylaştı.

TAYSAD Başkanı Birinci ayrıca, akaryakıt fiyatlarında yeniden gündeme gelen eşel mobil uygulamasının da lojistik ve girdi maliyetleri üzerinde olumlu etki yaratabilecek bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

DÜNYADAKİ LNG VE PETROLÜN YÜZDE 20'Sİ HÜRMÜZ'DEN GEÇİYOR

Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan 33 kilometre genişliğindeki Hürmüz Boğazı, dünya deniz geçitleri arasında en stratejik su yollarından biri olarak öne çıkıyor. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) akışının önemli bir bölümü bu dar geçitten sağlanıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) 2025 verilerine göre, Hürmüz Boğazı’ndan günlük 20 milyonu varili aşkın ham petrol ve petrol ürünü geçiyor. Bu miktar, dünya sıvı petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) verileri de benzer şekilde, küresel petrol ticaretinin beşte birinin bu hat üzerinden gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

EIA verilerine göre Hürmüz’den geçen petrolün yaklaşık yüzde 70 ila 80’i Asya ülkelerine gidiyor. En büyük ithalatçılar arasında Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore yer alıyor.