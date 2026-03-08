Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        İran'ın yeni lideri seçildi! Yakında açıklanacak

        Reuters'ın haberine göre Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Ali Eshkevari "İran liderliğinde Hamaney'in adı devam edecek." dedi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 08.03.2026 - 20:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'ın yeni lideri seçildi! Yakında açıklanacak

        İran Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Ali Eshkevari, İran’ın lideri olarak Hamaney isminin devam edeceğini söyledi. Eshkevari, yeni liderin seçildiğini ve isminin yetkililer tarafından yakında açıklanacağını belirtti.

        İran medyasında yayımlanan bir videoda konuşan Eshkevari, “Oyların çoğunluğuyla, İmam Humeyni’nin yolunu ve şehit İmam Hamaney’in yolunu sürdürecek kişi seçildi. Hamaney’in adı devam edecek. Oylama yapıldı ve yakında açıklanacak” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştığı eşini iple boğan şüpheli: Hiçbir şey hatırlamıyorum

        Adana'da ailevi nedenlerle tartıştığı eşi Nesrin Aladağ'ı (48) iple boğan Naim Aladağ (53) ifadesinde, "O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?