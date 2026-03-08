İran'ın yeni lideri seçildi! Yakında açıklanacak

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Ali Eshkevari, İran’ın lideri olarak Hamaney isminin devam edeceğini söyledi. Eshkevari, yeni liderin seçildiğini ve isminin yetkililer tarafından yakında açıklanacağını belirtti.

İran medyasında yayımlanan bir videoda konuşan Eshkevari, “Oyların çoğunluğuyla, İmam Humeyni’nin yolunu ve şehit İmam Hamaney’in yolunu sürdürecek kişi seçildi. Hamaney’in adı devam edecek. Oylama yapıldı ve yakında açıklanacak” dedi.