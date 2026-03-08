Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu 'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası | Dış Haberler

        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası

        ABD ve İsrail'in dün gece İran'a ait petrol depolarını hedef almasının ardından, "İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı" bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 19:21 Güncelleme:
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası

        İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İranlı bir yetkili, ABD ve İsrail’in, İran’ın altyapısına yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

        İran’ın hedef belirleme sürecinde değişikliğe gittiğine atıf yapan yetkili, ülkesinin artık yalnızca ABD ve İsrail’e ait askeri noktaları hedef almakla yetinmeyeceğini belirterek, “İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağını” söyledi.

        Yetkili, alınan bu yeni kararın, ABD ve İsrailli yetkililerin söylemlerinde yaşanan değişim üzerine gerçekleştiğini ve söz konusu ülkelerin doğrudan İran halkını tehdit etmeye başladığını belirtti.

        ABD ve İsrail dün gece başkent Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı.

        Saldırılarda Şehran Petrol Deposu başta olmak üzere bir çok petrol depolama tesisi hasar görmüştü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        İran'dan İsrail'e fırlatılan misilleme füzeleri Hayfa semalarında görüntülendi

        İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerinde fırlatılan füzeler, Hayfa semalarında görüntülendi. Bazı füzelerin İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

