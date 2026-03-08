Geri dönüşlerin kralı Fenerbahçe!
Samsunspor karşısında geriden gelerek kazanan Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü 8 maçta 18 puan topladı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 yendi. Karadeniz ekibi, 11. dakikada 1-0 öne geçerken, 4 dakika sonra gelen beraberlik golünün ardından 23. dakikada 2. kez öne geçti. Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 geride kapatırken 89'da yeniden eşitliği sağladı. Sarı-lacivertliler 90+5. dakikada galibiyet golünü buldu.
GERİ DÖNÜŞLERDEN 8 MAÇTA 18 PUAN!
Bu sezon Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Trabzonspor deplasmanlarında geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Tedesco'nun öğrencileri, Kadıköy'de oynadığı Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmandaki Antalyaspor maçlarında da geriden gelerek 1 puan aldı.
Fenerbahçe, kırmızı-beyazlı ekibe karşı da galibiyet elde ederek söz konusu süreçte toplam 18 puanı hanesine yazdırdı.
TEDESCO İLK HAMLEYİ 61'DE YAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuna ilk müdahaleyi 61. dakikada gerçekleştirdi.
İtalyan teknik adam, Anthony Musaba'nın yerine İsmail Yüksek'i, Mert Müldür'ün yerine is Yiğit Efe Demir'i oyuna dahil etti.
Genç çalıştırıcı, yaptığı değişikliklerle 3'lü formasyonu 4'lüye çevirirken, kalan bölümde Levent Mercan sağ beke, Archie Brown ise sol beke geçti. Savunmada ise Yiğit Efe ile Jayden Oosterwolde forma giydi.
SİDİKİ CHERIF SERİYE BAĞLADI!
Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, üst üste bulduğu gollerle yükselişe geçti.
Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Samsunspor ağlarını da havalandırdı.
Sidiki Cherif, sarı-lacivertlilerin oynadığı son 3 resmi maçta da ağları sarsmayı başardı.
GUENDOUZI LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'nin defansif orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, ligde ilk golünü attı.
Müsabakanın 15. dakikasında takımına beraberlik golünü getiren Fransız orta saha, Süper Kupa'da da Galatasaray filelerini havalandırmıştı.
LİGDE 2 MAÇ SONRA KAZANDI
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç aranın ardından galip geldi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte evinde Kasımpaşa ile 1-1, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 4 puan yitirmişti.
Fenerbahçe, 2 maçın ardından Samsunspor'u 3-2 yenmeyi başardı.