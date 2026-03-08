Geri dönüşlerin kralı Fenerbahçe!

TEDESCO İLK HAMLEYİ 61'DE YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuna ilk müdahaleyi 61. dakikada gerçekleştirdi.

İtalyan teknik adam, Anthony Musaba'nın yerine İsmail Yüksek'i, Mert Müldür'ün yerine is Yiğit Efe Demir'i oyuna dahil etti.

Genç çalıştırıcı, yaptığı değişikliklerle 3'lü formasyonu 4'lüye çevirirken, kalan bölümde Levent Mercan sağ beke, Archie Brown ise sol beke geçti. Savunmada ise Yiğit Efe ile Jayden Oosterwolde forma giydi.