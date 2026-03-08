Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Samsunspor'u iki kez yenik duruma düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüşün ardından 3-2 mağlup etti.

Karadeniz ekibi 11. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Kanarya bu gole 15'te Guendouzi ile yanıt verdi: 1-1.

Samsun, 23. dakikada Marius Mouandilmadji ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-1 önde girdi.

SON SÖZÜ 90+5'TE CHERIF SÖYLEDİ!

İkinci yarıda bastıran Fenerbahçe 90. dakikada Dorgeles Nene'nin golüyle yeniden eşitliği sağlarken, 90+5'te Cherif kaydettiği şık golle takımına üç puanı getirdi: 3-2.

G.SARAY'LA FARK 4

Ligde 2 maç sonra galip gelen Fenerbahçe puanını 57'ye çıkarırken, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e indirdi. 7. sıradaki Samsunspor ise 32 puanda kaldı.

Stat: Chobani

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Candaş Elbil, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Dk. 61 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Levent Mercan, Musaba (Dk. 61 İsmail Yüksek), Kante (Dk. 75 Fred), Guendouzi, Brown, Asensio (Dk. 90+10 Oğuz Aydın), Cherif, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 75 Nene)

Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Yunus Emre Çift (Dk. 46 Borevkovic), Van Drongelen, Mendes (Dk. 46 Elayis Tavsan), Celil Yüksel (Dk. 89 Diabate), Makoumbou, Tomasson, Holse, Ntcham (Dk. 84 Yalçın Kayan), Mouandilmadji (Dk. 79 Ndiaye)

Goller: Dk. 11 ve Dk. 23 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk. 15 Guendouzi, Dk. 90 Nene, Dk. 90+5 Cherif (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yunus Emre Çift, Dk. 44 Mendes, Dk. 51 Borevkovic, Dk. 62 Van Drongelen, Dk. 90+5 Ndiaye, Dk. 90+5 Okan Kocuk, Dk. 90+9 Yalçın Kayan (Samsunspor), Ederson (devre arasında), Dk. 90+6 Guendouzi (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Tedesco (teknik direktör),