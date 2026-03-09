Petrol fiyatları 110 doları aştı! G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik hava saldırıları başlatması ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesiyle birlikte İran yönetiminin sert misillemelerde bulunması, petrol fiyatlarında güçlü bir yükselişi tetikledi.

Uluslararası fiyatlama ölçütü Brent ham petrolü ve ABD ham petrolü, Pazar günü ABD gece işlemlerinde yüzde 25’ten fazla yükselerek varil başına 110 doların üzerine çıktı. Brent petrol sabah saatlerinde 119,50 seviyelerine kadar yükseldi.

Brent ve WTI ham petrolü, çatışmanın başlamasından bu yana sırasıyla yüzde 50’den ve yüzde 60’tan fazla değer kazandı. Öte yandan petrolde yaşanan bu artış sonrası akaryakıta zam gelmesi bekleniyor.

G7 ÜLKELERİ HAREKETE GEÇTİ

Financial Times'ın aralarında üst düzey bir G7 yetkilisinin de bulunduğu kaynaklardan aktardığına göre, G7 ülkelerinin bakanları ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, İran savaşının etkilerini görüşmek üzere bugün bir telefon görüşmesi yapacak.

Düzenlenecek acil toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansı'nın koordinasyonunda rezervlerden ortak petrol salınımı olasılığını görüşülecek.

Kaynaklar ABD de dahil olmak üzere üç G7 ülkesinin şu ana kadar bu fikri desteklediklerini dile getirdi.

"300-400 MİLYON VARİL SALINABİLİR"

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 32 üyesi, petrol fiyat krizleri için tasarlanmış kolektif bir acil durum sisteminin parçası olarak stratejik rezervler bulunduruyor.

Bir kaynak, bazı ABD yetkililerinin, rezervdeki 1,2 milyar varilin yüzde 25 ila 30'una denk gelen 300-400 milyon varil aralığında ortak bir salınımın uygun olacağına inandığını söyledi.

ABD'de de ortalama benzin fiyatı, bir hafta önce 2,98 dolardan Pazar günü itibariyle 3,45 dolara yükseldi ve Trump bu trendi tersine çeviremezse daha da yükselecek gibi görünüyor.

HABERİN ARDINDAN FİYATLARDA DÜŞÜŞ

Financial Times'ta yer alan haberin ardından 119,50 dolara kadar yükselen brent petrol 110 dolar, WTI petrol ise 106 dolar seviyelerine geriledi.